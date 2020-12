Dorar bien la carne para un guiso: Karlos Arguiñano te da el truco

En la receta de hoy, el ossobuco guisado, Karlos Arguiñano ha cocinado la carne que tiene bastante grosor. Esto, a veces, puede ser un impedimento para que la carne se dore bien y se añada posteriormente al guiso.

Para que la receta te salga exquisita y no tengas problemas al elaborar la carne, el chef te da un truco infalible para que esto no te ocurra. No solo lo puedes aplicar a esta receta, sino a cualquier otro plato.

¡Descúbrelo en el vídeo!