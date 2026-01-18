El truco casero de Arguiñano para que no se levante el hojaldre en el horno: “Lo puede hacer cualquiera”

Karlos Arguiñano ha preparado una receta de lubina asada con setas, un plato que el chef ha elaborado en solo 20 minutos, y al que le añade una lámina de hojaldre para coronar una receta que, a falta de lubina, se puede hacer con cualquier pescado.

Precisamente, Arguiñano ha compartido un truco para elaborar de la manera correcta el hojaldre. ¿Alguna vez te ha pasado que se levanta al meterlo en el horno? Es algo habitual, pero el chef comparte la clave para que no se levante y que “lo puede hacer cualquiera”.

Es muy fácil de hacer, pero si no sale bien a la primera, siempre se puede revisar el hojaldre cuando está en el horno y hacerlo si hace falta, un truco que puedes realizar sin problema. ¡Haz clic en el vídeo y descúbrelo!