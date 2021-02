Karlos Arguiñano: "La tarta que podemos hacer todos en casa"

Ingredientes, para 4 personas

600 g de fresas

200 g de pasta quebrada

harina

100 g de nueces peladas

3 cucharadas de mermelada de arándanos

hojas de menta

Para la crema pastelera:

3 yemas

250 ml de leche

½ vaina de vainilla

20 g de harina de maíz refinada

35 g de azúcar

Elaboración

Espolvorea la encimera con un poco de harina, coloca encima la pasta quebrada y estírala con un rodillo hasta conseguir una lamina fina. Colócala sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno y recórtale los bordes de forma que quede un rectángulo perfecto. Con la parte roma de un cuchillo, márcale un borde rizado alrededor de todo el contorno. Déjala reposar durante 30 minutos en el frigorífico. Hornéala a 180-200º durante 10 minutos. Retírala y deja que se enfríe.

Pon en un bol la vaina de vainilla, la harina, el azúcar, la mitad de la leche y las yemas. Remueve bien hasta que los ingredientes queden bien integrados. Agrega el resto de la leche y mezcla bien. Pasa la mezcla a un cazo y cocina los ingredientes a fuego medio (sin dejar de remover) hasta que la mezcla hierva y espese.

Pasa la crema a un bol, incorpora la mitad de la mantequilla y mezcla bien hasta que quede bien integrada. Agrega el resto de la mantequilla y repite el proceso. Tápala con film de cocina, deja que se enfríe y resérvala.

Enjuaga las fresas bajo el grifo de agua. Retírales el tallo verde y córtalas por la mitad. Colócalas sobre una bandeja de horno cubierta con papel de hornear y hornéalas a 200ºC durante 2-4 minutos. Retíralas y escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina. Deja que se enfríen.

Cubre la base de la tarta con la crema pastelera, distribuye fresas alrededor de todo el contorno y vete intercalando filas de fresas y de nueces por toda la superficie.

Unta las fresas con la mermelada y decora la tarta con unas hojas de menta.

Consejo

Es importante no retirar el tallo verde de las fresas hasta que no las enjuaguéis porque si no hacéis antes se aguarán.