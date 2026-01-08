Antena3
Para 4 personas

Manzanas asadas con natillas: receta exprés de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha elabora unas manzanas asadas que "quedan riquísimas". Van rellenas con pasas, almendra molida y un poco de panela.

Puedes acompañar estas manzanas con cualquier tipo de yogur natural.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 manzanas reineta
  • 20 g de uvas pasas (sin semillas)
  • 20 g de almendras molida
  • 20 g de mantequilla
  • 10 g de panela
  • Menta

Para las natillas:

  • 300 ml de leche
  • 4 yemas de huevo
  • 80 g de azúcar
  • 10 g de harina de maíz refinada
  • 1 rama de canela
  • 1 limón
Elaboración

Descorazona las 4 manzanas. Haz un corte superficial a la piel de la manzana en toda la vuelta. Pon las 4 manzanas en una fuente apta para el horno.

En un bol, introduce las uvas pasas, la almendra molida y el azúcar, mezcla bien y rellena el hueco de las manzanas con la preparación. Coloca encima de cada una un dado de mantequilla.

Vierte un poco de agua en la fuente y hornea 180º durante 15-20 minutos.

Para preparar las natillas, pon a cocer parte de la leche, la cáscara de limón y la canela en rama.

Deja hervir la leche durante 2 minutos, removiendo para que no se pegue a la cazuela.

En un bol introduce las yemas, la harina de maíz, el azúcar y el resto de la leche, mezcla bien hasta conseguir una papilla sin grumos.

Cuela la leche aromatizada sobre la mezcla de yemas, harina de maíz refinada y azúcar. Mezcla todo y vuelca otra vez a la cazuela. Cocina a fuego moderado, removiendo para que no se peguen hasta que las natillas espesen. Retira del fuego y deja que se templen.

Sirve las natillas en el fondo del plato y coloca encima la manzana asada. Decora el plato con una hojita de menta.

