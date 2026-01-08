Para 4 personas
Manzanas asadas con natillas: receta exprés de Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano ha elabora unas manzanas asadas que "quedan riquísimas". Van rellenas con pasas, almendra molida y un poco de panela.
Puedes acompañar estas manzanas con cualquier tipo de yogur natural.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 manzanas reineta
- 20 g de uvas pasas (sin semillas)
- 20 g de almendras molida
- 20 g de mantequilla
- 10 g de panela
- Menta
Para las natillas:
- 300 ml de leche
- 4 yemas de huevo
- 80 g de azúcar
- 10 g de harina de maíz refinada
- 1 rama de canela
- 1 limón
Elaboración
Descorazona las 4 manzanas. Haz un corte superficial a la piel de la manzana en toda la vuelta. Pon las 4 manzanas en una fuente apta para el horno.
En un bol, introduce las uvas pasas, la almendra molida y el azúcar, mezcla bien y rellena el hueco de las manzanas con la preparación. Coloca encima de cada una un dado de mantequilla.
Vierte un poco de agua en la fuente y hornea 180º durante 15-20 minutos.
Para preparar las natillas, pon a cocer parte de la leche, la cáscara de limón y la canela en rama.
Deja hervir la leche durante 2 minutos, removiendo para que no se pegue a la cazuela.
En un bol introduce las yemas, la harina de maíz, el azúcar y el resto de la leche, mezcla bien hasta conseguir una papilla sin grumos.
Cuela la leche aromatizada sobre la mezcla de yemas, harina de maíz refinada y azúcar. Mezcla todo y vuelca otra vez a la cazuela. Cocina a fuego moderado, removiendo para que no se peguen hasta que las natillas espesen. Retira del fuego y deja que se templen.
Sirve las natillas en el fondo del plato y coloca encima la manzana asada. Decora el plato con una hojita de menta.
