Eva Arguiñano comienza la temporada con un postre de infarto: receta de banda de ciruela
¡Qué maravilla la receta con la que ha comenzado Eva Arguiñano la temporada! Un postre delicioso que combina con ciruelas, y nos lo ha mostrado paso a paso.
Eva Arguiñano vuelve a cocinar uno de sus maravillosos postres junto a su hermano. Qué forma tan bonita de comenzar la temporada.
Ingredientes, para 4-6 personas
- 500 g de ciruelas
- 70 g de azúcar de caña
- 40 g de almendra en grano
- 20 g de mantequilla
- 1 centímetro de jengibre
- Hojas de menta
Para el relleno:
- 200 g de queso mascarpone
- 30 g de azúcar
Para la base:
- 500 g de harina
- 300 g de mantequilla
- 190 g de azúcar glas
- 60 g de almendra molida
- 2 huevos
- 1 pizca de sal
Elaboración
Para hacer la base de la banda, pon el azúcar glas en un bol grande. Agrega la mantequilla a temperatura ambiente y mezcla bien con una varilla manual. Incorpora los huevos y sigue mezclando los ingredientes hasta que se integren. Añade la almendra molida y vuelve a mezclar. Finalmente agrega la harina (reserva 1 cucharada para espolvorear la encimera) con una pizca de sal y mezcla los ingredientes con una paleta de repostería.
Corta 2 trozos grandes de film de cocina y extiéndelos sobre la encimera. Divide la masa en 2 y pon un trozo sobre cada trozo de film de cocina. Envuelve los 2 trozos de masa con film de cocina formando 2 rulos gruesos. Introduce las masas en el frigorífico durante un par de horas. Puedes congelar la que no vayas a utilizar.
Espolvorea la encimera con un poco de harina, pon encima un trozo de masa y trabájala un poco. Estírala con un rodillo y forma un rectángulo (15 cm x 30 cm).
Coloca la masa sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Forma con la masa una pestaña en los 2 lados largos del rectángulo. Introduce la masa en el horno y hornéala a 180º durante 10-15 minutos. Retírala y deja que se temple.
Lava las ciruelas, sécalas, córtalas por la mitad y retírales el hueso. Calienta una sartén, introduce el azúcar de caña y cocínalo a fuego suave hasta que se funda un poco. Agrega la mantequilla y mezcla bien hasta que los ingredientes se integren. Incorpora las ciruelas y la almendra en grano. Pela el jengibre y rállalo sobre las ciruelas. Cocina las ciruelas a fuego medio durante 5-6 minutos, retíralas a una fuente y deja que se templen.
Pon el queso mascarpone en un bol, agrega el azúcar y mezcla bien con una varilla manual.
Pon la base sobre una fuente, cúbrela con el queso mascarpone y reparte encima las ciruelas. Decora la banda con unas hojas de menta y sirve.
Consejo
Las ciruelas seguirán soltando líquido, por lo que os recomiendo montar la tarta justo en el momento de ir a consumirla.
