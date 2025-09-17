Eva Arguiñano comienza la temporada con un postre de infarto: receta de banda de ciruela

Eva Arguiñano vuelve a cocinar uno de sus maravillosos postres junto a su hermano. Qué forma tan bonita de comenzar la temporada.

Ingredientes, para 4-6 personas

500 g de ciruelas

70 g de azúcar de caña

40 g de almendra en grano

20 g de mantequilla

1 centímetro de jengibre

Hojas de menta

Para el relleno:

200 g de queso mascarpone

30 g de azúcar

Para la base:

500 g de harina

300 g de mantequilla

190 g de azúcar glas

60 g de almendra molida

2 huevos

1 pizca de sal

Elaboración

Para hacer la base de la banda, pon el azúcar glas en un bol grande. Agrega la mantequilla a temperatura ambiente y mezcla bien con una varilla manual. Incorpora los huevos y sigue mezclando los ingredientes hasta que se integren. Añade la almendra molida y vuelve a mezclar. Finalmente agrega la harina (reserva 1 cucharada para espolvorear la encimera) con una pizca de sal y mezcla los ingredientes con una paleta de repostería.

Corta 2 trozos grandes de film de cocina y extiéndelos sobre la encimera. Divide la masa en 2 y pon un trozo sobre cada trozo de film de cocina. Envuelve los 2 trozos de masa con film de cocina formando 2 rulos gruesos. Introduce las masas en el frigorífico durante un par de horas. Puedes congelar la que no vayas a utilizar.

Espolvorea la encimera con un poco de harina, pon encima un trozo de masa y trabájala un poco. Estírala con un rodillo y forma un rectángulo (15 cm x 30 cm).

Coloca la masa sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Forma con la masa una pestaña en los 2 lados largos del rectángulo. Introduce la masa en el horno y hornéala a 180º durante 10-15 minutos. Retírala y deja que se temple.

Lava las ciruelas, sécalas, córtalas por la mitad y retírales el hueso. Calienta una sartén, introduce el azúcar de caña y cocínalo a fuego suave hasta que se funda un poco. Agrega la mantequilla y mezcla bien hasta que los ingredientes se integren. Incorpora las ciruelas y la almendra en grano. Pela el jengibre y rállalo sobre las ciruelas. Cocina las ciruelas a fuego medio durante 5-6 minutos, retíralas a una fuente y deja que se templen.

Pon el queso mascarpone en un bol, agrega el azúcar y mezcla bien con una varilla manual.

Pon la base sobre una fuente, cúbrela con el queso mascarpone y reparte encima las ciruelas. Decora la banda con unas hojas de menta y sirve.

Consejo

Las ciruelas seguirán soltando líquido, por lo que os recomiendo montar la tarta justo en el momento de ir a consumirla.