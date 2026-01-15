Para 4 personas
Arguiñano: arroz con leche e oveja, una receta de elaboración casera facilísima
Karlos Arguiñano ha preparado uno de sus postres fáciles que solo requiere un poco de atención, porque trabajo, ninguno.
Publicidad
Si no tienes leche de oveja, también lo puedes preparar con cualquier otro tipo de leche.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 l de leche
- 100 g de arroz (redondo)
- 80 g de azúcar
- 3 trozos de corteza de limón
- 1 rama de canela
- Canela en polvo
- Hojas de menta
Elaboración
Pon en una cazuela la leche, el arroz, la rama de canela y las cortezas de limón.
Cuece los ingredientes a fuego suave sin dejar de remover durante 40-45 minutos.
Cuando el arroz con leche adquiera una textura melosa, agrega el azúcar, remueve y cuece todo durante 6-8 minutos más.
Retira la rama de canela y las cortezas de limón. Deja atemperar y repártelo en 4 copas.
Espolvorea con un poco de canela en polvo y decora con unas hojas de menta.
Publicidad