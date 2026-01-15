Arguiñano: arroz con leche e oveja, una receta de elaboración casera facilísima

Si no tienes leche de oveja, también lo puedes preparar con cualquier otro tipo de leche.

Ingredientes, para 4 personas

1 l de leche

100 g de arroz (redondo)

80 g de azúcar

3 trozos de corteza de limón

1 rama de canela

Canela en polvo

Hojas de menta

Elaboración

Pon en una cazuela la leche, el arroz, la rama de canela y las cortezas de limón.

Cuece los ingredientes a fuego suave sin dejar de remover durante 40-45 minutos.

Cuando el arroz con leche adquiera una textura melosa, agrega el azúcar, remueve y cuece todo durante 6-8 minutos más.

Retira la rama de canela y las cortezas de limón. Deja atemperar y repártelo en 4 copas.

Espolvorea con un poco de canela en polvo y decora con unas hojas de menta.