Para 4 personas
Receta andaluza y fácil de Karlos Arguiñano: acelgas esparragadas
Esta receta andaluza, sencilla y llena de sabor, lleva acelgas, ajo, pan, pimentón, comino, vinagre y aceite de oliva. Ingredientes naturales que nutren y protegen el cuerpo de manera integral.
Publicidad
Después de cocer las acelgas, no tires el agua de la cocción porque en ella quedarán bastantes nutrientes. Puedes consumirla como caldo o aprovecharla para preparar un puré de patatas o un arroz.
Ingredientes, para 4 personas
- 6-8 hojas de acelga con sus tallos
- 30 almendras crudas
- 3 rebanadas de pan
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de comino en polvo
- 1 cucharada de vinagre
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta abundante agua en una cazuela grande y sazónala. Separa las hojas de las pencas. Retira los hilos de las pencas, córtalas en trozos de unos 4 centímetros e introdúcelas en la cazuela.
Cuécelas durante 15 minutos aproximadamente. Enjuaga las hojas, córtalas en juliana e incorpóralas. Cuece todo junto durante 5 minutos más. Retíralas, escúrrelas bien y resérvalas. Reserva también el caldo.
Para el majado, calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Introduce las almendras. Pela los dientes de ajo, lamínalos y añádelos. Fríe los ingredientes hasta que se tuesten un poco.
Retíralos, pásalos al mortero y resérvalos. Introduce las rebanadas de pan en la misma sartén (si hiciera falta agrega un poco más de aceite) y fríelas hasta que se doren.
Retíralas, córtalas en dados, introdúcelas en el mortero y maja todo bien. Agrega el comino, el pimentón y el vinagre, y mezcla bien hasta que consigas un majado espeso.
Pon las acelgas en una tartera (cazuela amplia y baja), añádeles el majado y un poco del caldo resultante de cocción de las acelgas. Mezcla bien y cocina todo a fuego suave-medio durante 5-6 minutos.
Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.
Publicidad