Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Receta andaluza y fácil de Karlos Arguiñano: acelgas esparragadas

Esta receta andaluza, sencilla y llena de sabor, lleva acelgas, ajo, pan, pimentón, comino, vinagre y aceite de oliva. Ingredientes naturales que nutren y protegen el cuerpo de manera integral.

Receta andaluza y fácil de Karlos Arguiñano: acelgas esparragadas

Publicidad

Después de cocer las acelgas, no tires el agua de la cocción porque en ella quedarán bastantes nutrientes. Puedes consumirla como caldo o aprovecharla para preparar un puré de patatas o un arroz.

Ingredientes, para 4 personas

  • 6-8 hojas de acelga con sus tallos
  • 30 almendras crudas
  • 3 rebanadas de pan
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de comino en polvo
  • 1 cucharada de vinagre
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Acelgas esparragadas
Ingredientes Acelgas esparragadas | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela grande y sazónala. Separa las hojas de las pencas. Retira los hilos de las pencas, córtalas en trozos de unos 4 centímetros e introdúcelas en la cazuela.

Cuécelas durante 15 minutos aproximadamente. Enjuaga las hojas, córtalas en juliana e incorpóralas. Cuece todo junto durante 5 minutos más. Retíralas, escúrrelas bien y resérvalas. Reserva también el caldo.

Enjuaga las hojas, córtalas en juliana e incorpóralas
Enjuaga las hojas, córtalas en juliana e incorpóralas | antena3.com

Para el majado, calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Introduce las almendras. Pela los dientes de ajo, lamínalos y añádelos. Fríe los ingredientes hasta que se tuesten un poco.

Retíralos, pásalos al mortero y resérvalos. Introduce las rebanadas de pan en la misma sartén (si hiciera falta agrega un poco más de aceite) y fríelas hasta que se doren.

Retíralas, córtalas en dados, introdúcelas en el mortero y maja todo bien
Retíralas, córtalas en dados, introdúcelas en el mortero y maja todo bien | antena3.com

Retíralas, córtalas en dados, introdúcelas en el mortero y maja todo bien. Agrega el comino, el pimentón y el vinagre, y mezcla bien hasta que consigas un majado espeso.

Añádeles el majado y un poco del caldo
Añádeles el majado y un poco del caldo | antena3.com

Pon las acelgas en una tartera (cazuela amplia y baja), añádeles el majado y un poco del caldo resultante de cocción de las acelgas. Mezcla bien y cocina todo a fuego suave-medio durante 5-6 minutos.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Ensaladas y verduras

Publicidad

Programas

Receta andaluza y fácil de Karlos Arguiñano: acelgas esparragadas

Receta andaluza y fácil de Karlos Arguiñano: acelgas esparragadas

Arantxa Tirado y Pilar R. Losantos se enfrentan en "Espejo Público" por Mazón

"No me extraña que seas amiga de Mazón porque eres del mismo perfil": Arantxa Tirado lanza este dardo a Pilar Rodíguez Losantos

Javier Sánchez, politólogo

Autojustificación, incoherencia narrativa y victimización: las claves del discurso de Mazón según el politólogo Javier Sánchez

Josep Borrell
'Una Ventana al Mundo'

Josep Borrell, sobre el polémico perdón a México del ministro Albares por el pasado colonial: "En nuestra historia hay grises y negros"

Irene Rosales
Entrevista

Irene Rosales: "No fue justo que me hicieran responsable de mediar entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja cuando yo no podía"

¡De la alegría al drama en un solo giro! La ruleta de la suerte noche, este sábado a las 22:00 horas
El sábado a las 22:00 horas

¡De la alegría al drama en un solo giro! La ruleta de la suerte noche, este sábado a las 22:00 horas

Jorge Fernández y Laura Moure vuelven este sábado a las 22:00 horas con una nueva entrega de La ruleta de la suerte noche y con 100.000 euros en juego.

Carlos Alsina y Susanna Griso
'Al Otro Lado'

Carlos Alsina: "En la Fiscalía, lo de filtrar con determinadas intenciones debía ser más frecuente de lo que pensamos"

El presentador analiza las claves del escándalo Koldo y la gestión de Ángel Víctor Torres, la dimisión de Mazón y el futuro de la comunidad, y el juicio del FGE.

Manuel García- Castellón

El juez García Castellón, contundente por juicio al fiscal general del Estado: "Vamos por muy mal camino"

Jaime de los Santos, sobre Carlos Mazón

Jaime de los Santos, al ataque tras las críticas a la dimisión de Carlos Mazón: "Inmoral, por delincuente, por putero"

"Te meto un revés...": Javier Cámara pone a prueba sus dotes para el engaño junto a Pablo Motos

"Te meto un revés...": Javier Cámara pone a prueba sus dotes para el engaño junto a Pablo Motos

Publicidad