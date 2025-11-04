Receta andaluza y fácil de Karlos Arguiñano: acelgas esparragadas

Después de cocer las acelgas, no tires el agua de la cocción porque en ella quedarán bastantes nutrientes. Puedes consumirla como caldo o aprovecharla para preparar un puré de patatas o un arroz.

Ingredientes, para 4 personas

6-8 hojas de acelga con sus tallos

30 almendras crudas

3 rebanadas de pan

2 dientes de ajo

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de comino en polvo

1 cucharada de vinagre

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Acelgas esparragadas | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela grande y sazónala. Separa las hojas de las pencas. Retira los hilos de las pencas, córtalas en trozos de unos 4 centímetros e introdúcelas en la cazuela.

Cuécelas durante 15 minutos aproximadamente. Enjuaga las hojas, córtalas en juliana e incorpóralas. Cuece todo junto durante 5 minutos más. Retíralas, escúrrelas bien y resérvalas. Reserva también el caldo.

Enjuaga las hojas, córtalas en juliana e incorpóralas | antena3.com

Para el majado, calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Introduce las almendras. Pela los dientes de ajo, lamínalos y añádelos. Fríe los ingredientes hasta que se tuesten un poco.

Retíralos, pásalos al mortero y resérvalos. Introduce las rebanadas de pan en la misma sartén (si hiciera falta agrega un poco más de aceite) y fríelas hasta que se doren.

Retíralas, córtalas en dados, introdúcelas en el mortero y maja todo bien | antena3.com

Retíralas, córtalas en dados, introdúcelas en el mortero y maja todo bien. Agrega el comino, el pimentón y el vinagre, y mezcla bien hasta que consigas un majado espeso.

Añádeles el majado y un poco del caldo | antena3.com

Pon las acelgas en una tartera (cazuela amplia y baja), añádeles el majado y un poco del caldo resultante de cocción de las acelgas. Mezcla bien y cocina todo a fuego suave-medio durante 5-6 minutos.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.