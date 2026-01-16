Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

No te quedes con las ganas

Celebra el Día mundial de la Croqueta con las mejores recetas de Karlos Arguiñano

Puede que las croquetas sean el plato preferido de la mayoría de las personas en el mundo entero. Y es que ¿quién se resiste a una buena ración de croquetas?

Las mejores recetas de croquetas de Karlos Arguiñano

Publicidad

El 16 de enero se celebra el Día mundial de la Croqueta, ese plato tan rico al que nadie se resiste.

Y en Cocina abierta de Karlos Arguiñano lo celebramos como mejor sabemos: elaborando unas ricas croquetas para toda la familia.

Aquí tenemos la suerte de ver a Arguiñano hacer croquetas muy diferentes y variadas, de forma que ya sea con unos ingredientes u otros, puedas disfrutar de las que más te gusten.

Croquetas de huevo y panceta

Un aperitivo crujiente por fuera y cremoso por dentro, ideal para entrantes en comidas y cenas familiares o con amigos.

Receta de croquetas de huevo y panceta de Karlos Arguiñano

Croquetas de gambas

Karlos Arguiñano elabora unas croquetas de gambas con una masa suave y un relleno salteado con ajo y perejil. La mezcla se enfría antes de formar las porciones y rebozarlas.

Receta fácil de croquetas de gambas, de Karlos Arguiñano: "¡Se deshacen en la boca!"

Croquetas de rabo de ternera

El rabo de ternera es una carne rica en colágeno natural, lo que la convierte en un aliado para la salud de las articulaciones, la piel y el intestino. Así que si quieres tener una piel radiante, tienes que probar esta receta de Arguiñano.

Croquetas de rabo de ternera, de Karlos Arguiñano: "Animaros a hacer esta receta porque os va a entusiasmar"

Croquetas con queso de cabra y mermelada de higo

Las croquetas con queso de cabra y mermelada de higo fusionan lo salado y lo dulce en un festín de sabores exquisito. Con una mezcla cremosa de queso de cabra, envuelta en un exterior crujiente, estas croquetas alcanzan nuevas alturas gastronómicas.

Croquetas cremosas de queso de cabra con mermelada de higos

Croquetas cremosas de txistorra

Estas croquetas ofrecen una explosión de sabor con cada bocado, fusionando la intensidad de la txistorra con la suavidad cremosa característica de estas delicias fritas.

¡Por fin la receta de croquetas cremosas de txistorra de Karlos Arguiñano!

Croquetas de chorizo y huevo cocido

Esta receta fusiona sabores robustos con la cremosidad característica de las croquetas, creando una experiencia gastronómica única.

Las croquetas de Arguiñano: nueva receta con chorizo y huevo cocido

Croquetas de arroz con leche

Y para terminar ¡croquetas de postre! Karlos Arguiñano ha vuelto a hacer magia elaborando uno de sus postres originales para poner el broche final al Día mundial de la Croqueta.

Croquetas de arroz con leche, un postre casero y rápido de Karlos Arguiñano
Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano

Publicidad

Programas

Las mejores recetas de croquetas de Karlos Arguiñano

Celebra el Día mundial de la Croqueta con las mejores recetas de Karlos Arguiñano

Crema de boniato con huevo poché, granada y palomitas

Joseba Arguiñano: receta de crema de boniato con huevo poché, granada y palomitas

Investigación en Los Barrios.

El padre del niño de 12 años que presuntamente torturó a un compañero en su casa: "Lo siento por todo, yo estoy enfermo"

Receta de lubina asada con setas, de Karlos Arguiñano: "Yo la he hecho en solo 20 minutos"
Para 4 personas

Receta de lubina asada con setas, de Karlos Arguiñano: "Yo la he hecho en solo 20 minutos"

Cayetana Álvarez de Toledo
España- Venezuela

Las graves acusaciones de Álvarez de Toledo a Zapatero, por Venezuela: "Iba a las cárceles con Jorge y Delcy Rodríguez a chantajear a los presos"

Arantxa Tirado, sobre Venezuela.
Rifirrafe en directo

Máxima tensión entre Arantxa Tirado y Elisa Beni sobre Venezuela: "He hablado con Maduro varias veces, ¿cuál es el problema?"

Las colaboradoras de Espejo Público Elisa Beni y Arantxa Tirado han mantenido un tenso debate sobre la situación actual que se vive en Venezuela tras la intervención de Donald Trump en el país. "Yo he hablado con Maduro varias veces, ¿y qué?", espetaba la politóloga.

Trabajadora Julio Iglesias
Hablamos con ella

Exempleada de Julio Iglesias en su casa de Ojén (Málaga): "Teníamos prohibido saludar a los hombres"

Julio Iglesias ha sido acusado por dos de sus antiguas empleadas del hogar de agresión sexual. Unos testimonios que han dinamitado su imagen, aunque él asegura que es inocente y lo demostrará ante la justicia. Hoy, hablamos con una antigua trabajadora del cantante en Ojén (Málaga).

F. Marhuenda y A. Tirado

Marhuenda analiza los últimos acontecimientos sobre Venezuela: "Va a una pseudo socialdemocracia corrupta, que eso le gusta a Pedro Sánchez"

Los consejos de Can Yaman para jóvenes actores: "Tienes que tener el poder"

Los consejos de Can Yaman para jóvenes actores: "Tienes que tener el poder"

Nuria Roca llenará de magia el plató de El Desafío: “No estáis preparados”

Nuria Roca llenará de magia el plató de El Desafío: “No estáis preparados”

Publicidad