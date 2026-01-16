Celebra el Día mundial de la Croqueta con las mejores recetas de Karlos Arguiñano

El 16 de enero se celebra el Día mundial de la Croqueta, ese plato tan rico al que nadie se resiste.

Y en Cocina abierta de Karlos Arguiñano lo celebramos como mejor sabemos: elaborando unas ricas croquetas para toda la familia.

Aquí tenemos la suerte de ver a Arguiñano hacer croquetas muy diferentes y variadas, de forma que ya sea con unos ingredientes u otros, puedas disfrutar de las que más te gusten.

Croquetas de huevo y panceta

Un aperitivo crujiente por fuera y cremoso por dentro, ideal para entrantes en comidas y cenas familiares o con amigos.

Croquetas de gambas

Karlos Arguiñano elabora unas croquetas de gambas con una masa suave y un relleno salteado con ajo y perejil. La mezcla se enfría antes de formar las porciones y rebozarlas.

Croquetas de rabo de ternera

El rabo de ternera es una carne rica en colágeno natural, lo que la convierte en un aliado para la salud de las articulaciones, la piel y el intestino. Así que si quieres tener una piel radiante, tienes que probar esta receta de Arguiñano.

Croquetas con queso de cabra y mermelada de higo

Las croquetas con queso de cabra y mermelada de higo fusionan lo salado y lo dulce en un festín de sabores exquisito. Con una mezcla cremosa de queso de cabra, envuelta en un exterior crujiente, estas croquetas alcanzan nuevas alturas gastronómicas.

Croquetas cremosas de txistorra

Estas croquetas ofrecen una explosión de sabor con cada bocado, fusionando la intensidad de la txistorra con la suavidad cremosa característica de estas delicias fritas.

Croquetas de chorizo y huevo cocido

Esta receta fusiona sabores robustos con la cremosidad característica de las croquetas, creando una experiencia gastronómica única.

Croquetas de arroz con leche

Y para terminar ¡croquetas de postre! Karlos Arguiñano ha vuelto a hacer magia elaborando uno de sus postres originales para poner el broche final al Día mundial de la Croqueta.