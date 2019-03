"Mi peor experiencia, una paella"

Marc Coma prefiere el tenedor la carne y la sartén a la hora de sentarse en una mesa. Su plato preferido son los macarrones de su madre que los hace exquisitos, en África comió algo muy raro porque tenía mucha hambre y no quiso preguntar ni lo que era. Marc cocina muy bien la pasta porque es lo que más come. No tiene mucho tiempo y no le dedica demasiado a la cocina, recuerda un momento de estrés con una paella.

Rico, rico le cocina su madre, que le cuida mucho en la cocina. Dedica una media hora diaria a la cocina y se pone un dos como cocinero, pero como comensal se pone un notable. Depende de la época desayuna cereales o un bocadillo de jamón. Considera imprescindible el aceite de olive y le pide a Karlos Arguiñano unos canelones de setas, tan típicas de su tierra.