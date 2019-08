¿Sabías que las primeras tartas no se parecían en nada a las que ahora conocemos? En la antigüedad eran muy parecidas al pan y se endulzaban con miel. El Antiguo Egipto fue la primera civilización que desarrolló técnicas avanzadas de panadería, pero las tartas actuales no comenzaron a hornearse en Europa hasta mediados del siglo XVII. Ahora es uno de los dulces más exitosos y está presente en casi todas las celebraciones, aunque también hay tartas saladas. Se ha convertido en un postre tan imprescindible que incluso tiene un Día Mundial dedicado. Para celebrarlo, desde 'Karlos Arguiñano en tu cocina' te recomendamos diez increíbles recetas con las que no dejarás indiferente a nadie. ¡Están muy ricas!

Tarta de queso con fresas

¿Conocías que la Antigua Grecia consideraba a la tarta de queso como una importante fuente de energía? Por ello, era una de las comidas habituales de los atletas de los Juegos Olímpicos. En la actualidad es uno de los postres más clásicos y versionados. Eva Arguiñano visitó 'Karlos Arguiñano en tu cocina' para revelar cómo hacer la mejor tarta de queso. La receta es tan sencilla que no tardarás nada en prepararla. ¡No te dejará indiferente!

Tarta de verano

En la estación más calurosa del año nos apetece comer cosas frías. Por ello, esta receta de 'Karlos Arguiñano en tu cocina' es perfecta. Combina el helado con el melocotón, una de las frutas de esa temporada, y una deliciosa galleta que da el toque final a una combinación de éxito. Triunfa en todas tus comidas veraniegas con esta sencilla y saludable tarta.

Tarta salada de calabaza, castañas y queso de cabra

Probablemente no nos paramos a pensar en que también existen recetas de tartas saladas. Pero si quieres arriesgarte o sorprender en alguna de tus comidas, esta tarta de calabaza, castañas y queso de cabra es perfecta para la ocasión. ¡Será el aperitivo preferido de tus invitados!

Tarta de chocolate y plátano

Aunque ahora parezca increíble, el chocolate se consideró un lujo exclusivo para los más ricos hasta mediados del siglo XIX. Pero las tartas de chocolate modernas no surgieron en Europa hasta unos años después, a finales del siglo XIX. Antes, a causa de los escasos avances en la industria alimenticia, para elaborarlas la harina no se mezclaba con el chocolate y solo las cubrían con este alimento. Ahora es una de las recetas más famosas con la que seguro triunfarás entre tus amigos.

Tarta de manzana

La tarta de manzana es tan famosa que incluso tiene su propio Día Mundial, el 3 de marzo. Es uno de los postres más consumidos y versionados, perfecto para todas las ocasiones. 'Karlos Arguiñano en tu cocina' te quiere sorprender con una deliciosa y peculiar receta de este postre.

Tarta de higos

¿Sabías que existen más de 750 variedades de higos y que no todas son comestibles? Este fruto, originario de Asia Occidental, ya era recolectado por los humanos en el 8.000 A.C. 'Karlos Arguiñano en tu cocina' te presenta una deliciosa receta de este peculiar fruto, rico en vitaminas A, B1, B2, B3 y C.

Tarta de chocolate blanco y queso

El chocolate blanco es un alimento muy reciente. La primera barra de chocolate blanco no se puso a la venta hasta 1930 en Estados Unidos. Además, no es un dulce compuesto realmente por chocolate, sino que sus ingredientes son manteca de cacao, leche y azúcar. Lo que sí está claro es que es delicioso y perfecto para postres. Por ello, Eva Arguiñano acudió a 'Karlos Arguiñano en tu cocina' para regalarnos esta espectacular receta.

Tarta de frutas

Este es uno de los postres más ricos y saludables de la lista. Hecho de fresas, arándanos, frambuesas y nueces, te ayudará a desengrasar esas pesadas comidas o cenas. Además, es una tarta perfecta para aquellas personas que tienen alto el colesterol, ya que las fresas y las nueces ayudan a disminuir los niveles de colesterol malo en sangre. Este fruto seco te ayudará también a mantener el corazón sano y prevenir enfermedades cardiovasculares.

Tarta de avellana con pepitas de chocolate

¿Sabías que las avellanas son originarias de China? No obstante, el árbol que da este fruto seco está muy extendido por toda Europa. Aunque tienen un alto grado de calorías, también son muy ricas en antioxidantes, ácido oleico y minerales como el magnesio, el calcio o el fósforo. Descubre esta deliciosa receta y hazle un regalo a tu paladar.

Tarta de zanahoria y coco

El coco es rico en vitaminas B1, B3 y C. Además, tiene propiedades antioxidantes. La zanahoria, por su parte, aporta multitud de beneficios como el fortalecimiento de cabello y uñas. Es rica en vitaminas A, C, E y K y evita el envejecimiento prematuro. 'Karlos Arguiñano en tu cocina' ha combinado ambos alimentos para elaborar una de las tartas más ricas y saludables.