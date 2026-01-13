Karlos Arguiñano: "En mi caso el número 13 ha sido de suerte y os voy a explicar por qué"

Karlos Arguiñano reconoce que muchas personas asocian el número 13 con la mala suerte, sin embargo para él significa todo lo contrario.

El cocinero asegura que es un número que le ha traído suerte a lo largo de toda su vida.

"A mi amigo Ángel Nieto no le gustaba nada", recuerda Arguiñano. Y aunque él tiene razones de sobra para amar el número 13, asegura que no pudo convencer nunca a su difunto amigo de ello.

Es más, el cocinero ha contado también alguna de las ocasiones en las que tuvo que hacer algo surrealista porque Ángel Nieto no podía ni escuchar hablar de tal cifra.

¡No te pierdas las numerosas razones por las que el 13 es el número de la suerte de Karlos Arguiñano!