Caldeirada de raya

Ingredientes (4p.):

2 aletas de raya

4 patatas

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 nuez de unto de cerdo

1 cucharada de pimentón

aceite de oliva virgen extra

vinagre

sal

pimienta

perejil

Elaboración:

Pela las patatas y córtalas en cuartos procurando que los trozos tengan el mismo tamaño. Pela la cebolla y córtala en 6 gajos grandes. Pon a cocer en una tartera amplia con abundante agua y sal durante 15-20 minutos. Añade unas ramitas de perejil. Corta cada aleta de raya en trozos y agrégalas a la cazuela. Salpimienta y deja cocinar durante 5-6 minutos. Pon a punto de sal. Vierte un chorro de aceite de oliva virgen extra en una sartén amplia y caliéntalo a fuego medio. Pela los dientes de ajo, dales un golpe y añade junto con el unto. (Es muy importante que los ajos no se quemen). Cuando se haya fundido el unto, retira la sartén y deja que se atempere. Colócalo en un bol, añade el pimentón y un chorrito de vinagre. Mezcla bien. Sirve la raya con las patatas y la cebolla. Rocía con la ajada y decora con una ramita de perejil.