ESTA NOCHE, A LAS 22:45 HORAS, EN ANTENA 3

La convivencia entre Javier y Lara no está siendo fácil. El participante no para de 'picar' a su nueva compañera y esta, que intenta cambiar, está a punto de estallar porque no soporta sus bromas. Esta noche, a las 22:45 horas, no te pierdas un nuevo programa de 'Intercambio consentido' en Antena 3.