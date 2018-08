Anabel Alonso: "Por aquí ha pasado el asesino", 'Improvisando', muy pronto en Antena 3

MUY PRONTO EN ANTENA 3

Anabel Alonso formará parte del grupo de cómicos junto a Silvia Abril, José Corbacho y Edu Soto de 'Improvisando', el nuevo programa de humor presentado por Arturo Valls donde los invitados no saben a lo que se enfrentan. No te pierdas 'Improvisando', muy pronto en Antena3.