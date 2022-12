"Vete de mi casa o te denuncio". Localizado el joven detenido 9 veces por acoso

"Vete de mi casa o te denuncio". Son las únicas palabras que hemos logrado sacar a Juan Manuel Santos Carballares, el joven de 28 años, 9 veces detenido por acoso a menores de edad. Su madre, con la que también hemos logrado hablar, se ha extendido más en sus explicaciones. "las chicas que han salido hablando de i hijo en televisión solo han dicho una sarta de mentiras. Si hubiera pruebas contra él no estaría en la calle. Que investiguen a las niñas que lo denuncian, que a lo mejor son ellas las culpables".

Sin embargo, la madre de Juan Manuel reconoce que su hijo puede tener un problema y debería pedir ayuda. "Le he dicho que vaya al juez y reconozca que tiene un problema para que le internen y le puedan ayudar, pero no me hace caso".

Mensajes amenazadores y chantajes son el método que Juan Manuel utiliza para coaccionar a las menores. Con estos mensajes las aterroriza amenazándolas cuando se encuentra ante la negativa de las niñas ha hacer algo que él es ha pedido.

"Controlo tus movimientos. Ojito, algo se acerca. Eres una lumiascas". No se detiene ahí, aterroriza a las jóvenes amenazando con agredir a sus familias y a ellas. "Voy a pillar al gordo-vaca de tu cuñado y voy a ir a por él. Sé que tu hermana está de mañana trabajando y voy a ir a por ella. Si te veo con otro te rajo el cuello."

Llega incluso a mandar mensajes a la familia de Rocío, su ex mujer, haciéndose por ella."Mamá, no quiero saber nada de tí. No te metas con mi marido. Deja de hablar de él con nadie. No quiero verte más por lo que vas diciendo de él". Chicas que no alcanzan la mayoría de edad y que Juan Manuel acosa hasta el límite.