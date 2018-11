Antonio Garamendi: "Los empresarios siempre vamos a trabajar con lealtad con el Gobierno legítimo"

PRESIDENTE DE LA CEOE

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha abordado en 'Un café con Susanna' los desafíos de política internacional que afectan a los empresarios en España. Ve "una tristeza" que un país como Reino Unido se haya segregado de la UE. "Es uno de los países fundadores de la Unión Europea y hay que evitar que esto produzca consecuencias negativas". "Hay que buscar una solución España- Inglaterra. Lo que no puede ser es que en política exterior los políticos no se pongan de acuerdo. No puede ser que unos digan que todo está arreglado y otros que todo está mal", señala. Sobre su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez asegura que los empresarios siempre van a estar con el Gobierno legítimo del país sin entrar en política. "Mi obligación como presidente de la CEOE es trabajar con el Gobierno con lealtad", afirma.