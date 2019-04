El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha ido a casa de Susanna Griso a tomarse 'el café decisivo'. Durante unos 20 minutos de entrevista, Rivera ha hablado tanto del ámbito político como del personal.

CAMPAÑA

Estamos en la recta final de la campaña y el líder de Ciudadanos ha hablado sobre como se relaja para poder llevar el ritmo frenético de estas semanas.

“La piscina es lo que me relaja física y mentalmente”, ha reconocido. También explica que “si algo estoy aprendiendo en esta campaña es ser uno mismo sin obsesionarte” y que se propuso "disfrutar más de esta campaña”.

VOX

Rivera critica a los líderes que no asisten a entrevistas o medios de comunicación.“Cuando tú no tienes nada que esconder, creas en tus ideas te parezcan bien o mal y confías en tu trabajo lo lógico es que vayas a los sitios”, dice en referencia a Vox y que “no acabo de entender esto de criticar a los medios y luego no ir”.

ÁMBITO PERSONAL

Durante la entrevista Albert Rivera ha dejado ver su lado más personal y reconoce que “ha sido un año de cambios, en lo político y en lo personal” tras terminar su relación con su pareja después de cuatro años.

Además ha hablado de su hija Daniela y a pesar de no poder estar con ella todo el tiempo que quisiera explica que "siempre que mi hija me necesita estoy”.

CATALUÑA

Siempre ha sido un gran defensor de la unidad de España y lamenta que Cataluña es una "tierra triste" y que en los últimos tiempos "Cataluña está más apagada".

FUTURO

“Me encantaría ser presidente de este país y me encantaría que los españoles me diesen su confianza” le ha confesado a Susanna Griso. Además, “si soy presidente espero poder dormir a pesar del trabajo que tenga con la conciencia tranquila” ha reconocido. Cuando le pregunta por futuros apoyos dice que “no me metería a ser presidente atacado de pies y manos para hacer justo lo contrario porque para eso preferiría no serlo”.