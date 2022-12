Tragedia del Madrid Arena: "El borrado de imágenes es una práctica habitual"

Algunos de los abogados personados en la causa del Madrid Arena han manifestado públicamente su sospecha por la ausencia de imágenes de una de las cámaras claves en el interior del recinto del lugar de la tragedia. En Espejo Público hemos contado con la presencia de un ex trabajador de Seguriber, la empresa encargada de la seguridad del Madrid Arena.

Según este ex trabajador, "manipular las imágenes es una práctica habitual". Este hombre, que no ha querido revelar ni su nombre ni su rostro, ha acusado directamente a dos personas de haber manipulado imágenes en otras ocasiones. "Yo no se si en el Madrid Arena aquella noche se manipularon imágenes, pero lo que es cierto, y así lo hemos denunciado, es que el borrado de imágenes es una práctica habitual del señor Iván Somontes Santamaría de Seguriber y de José Rodríguez Caamaño de Madrid Espacios y Congresos. Obligan a los operadores de cámara a desviarlas si hay un pequeño problema o una situación comprometida. Es un pitorreo lo que tienen".

Este ex trabajador no ha podido confirmar si la noche de la tragedia se borraron imágenes del madrid Arena o no, pero no ha visto impedimento en que esto se hubiera producido "porque ya se ha hecho antes", según sus palabras. "Incluso hemos rescatado imágenes en contenedores de basura. Lo hemos denunciado también ante la Agencia de protección de Datos".