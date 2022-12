Tiene 5 hijas a su cargo y debe entrar en la cárcel con una condena de 7 meses

La historia ocurrió hace 7 años. Bernardo fue despedido por ser supuestamente el autor de un robo en la empresa en la que trabajaba. Él mantuvo entonces y lo hace ahora que nunca cometió tal robo. La empresa y su entonces abogada pactaron que si renunciaba a la indemnización que le correspondían tras 14 años de trabajo, la empresa retiraría los cargos. Él nunca quiso ese pacto si no era por escrito, pero ese papel nunca llegó y ahora ha sido condenado a esos 7 meses de prisión y a pagar una desmesurada cantidad de dinero que Bernardo no posee.

El juez ha retrasado su ingreso en prisión, previsto para el próximo lunes y sus abogadas, que le asisten de manera altruista, ya han solicitado al Gobierno el indulto. "No sabemos si la petición de indulto va a salir adelante o no, pero os requisitos para optar a ello los cumple", asegura su abogada Patricia Sopena. "Desde el principio he dicho que soy inocente. Las chiquillas se quedarían con mi actual pareja, pero no se cómo lo voy a hacer", asegura Bernardo.