En tiempos de crisis aumenta el número de falsas ofertas de empleo

Cada vez son más las empresas que ofrecen trabajo en condiciones precarias y muchas veces ilegales. Captan los currículums de los aspirantes en conocidos portales de empleo y se ponen en contacto con ellos para pactar una entrevista pero las condiciones del puesto nunca son claros. La tramitación de los contratos se retrasan todo lo posible. Este tipo de empresas operan por todo el país buscando mano de obra en condiciones precarias. Su único objetivo es lucrarse con el creciente número de aspirantes a un empleo.

Francisco Canals es un periodista especializado en estafas, y también director de la "Agencia para la picaresca". Asegura que nadie está a salvo de caer engañado en alguna de estas ofertas pero hay "señales de alarma" que nos pueden alertar de que la oferta que se nos está presentando puede ser una estafa. "Los anuncios que vienen con un apartado de correos o una direción de email, pero que no ofrecen una identificación clara o por ejemplo cuando llamamos por teléfono y el responsable de contratación no da una idea transparente del puesto, son algunos ejemplos de que la oferta puede no ser lo que parece", afirma Canals en Espejo Público.