"Somos de 'okupas' en nuestra propia casa"

Toñi tiene 43 años de los cuales los dos últimos los ha pasado en paro. El pasado verano las cosas parecía que se recuperaban pues había encontrado un trabajo temporal y el pasado mes le hicieron un contrato de seis meses, pero hace unos días la llamaron. Por fin la operan, lleva esperando un año y medio para una intervencion. Solo tenia que estar unos meses de baja, pero la empresa la ha despedido. No le queda paro y solo tiene derecho a una ayuda de 160 euros.

Su marido, Manuel, era obrero. Ha estado en paro también muchos años. Afortunadamente ha encontrado un trabajo de 5 horas diarias en el aeropuerto, llevando maletas de un avión a otro en las conexiones aéreas. Solo cobrara 500 euros con el que tienen que vivir los tres. Están "okupas" en su propio piso, que es del IVIMA. En el piso vivía toda la familia con el tío, que era soltero y no tenía hijos. Al morir y no ser hijos sino sobrinos, no pueden "heredarlo".