"Siento lo de Viorela, pero la culpa es de la madre"

La vida en este pequeño pueblo siempre ha sido difícil. Dorel y Viorela se conocieron un sábado de Pascua de hace cinco años y desde el principio se fueron a vivir juntos. Tuvieron una pequeña, Ana María y, en cuanto Viorela cumplió los 18 años, decidieron buscar un futuro mejor en España. "Entiendo perfectamente el dolor de la madre de Viorela. Yo todavía no me creo que ella esté muerta. Para mí era como una hija, la quería mucho", asegura la madre de Dorel.

Sin embargo, vecinos y familiares de Dorel responsabilizan a Viorela y, sobre todo a su madre, de lo ocurrido. "He sentido mucho la muerte de Viorela, muchísimo. Pero ha sido un accidente que ha ocurrido por culpa de la madre", confiesa el padre de Dorel.

Sorinel es el hermano y confidente del asesino confeso. Cuenta que la pareja tenía constantes peleas y Dorel tenía que dormir muchas veces en la escalera. "Dorel volvió a casa las últimas navidades. Me costó mucho reconocer al hermano con el que había crecido. Estaba siempre enfadado, como ausente. Parecía confuso". Sorinel afirma que, cuando le confesó el crimen no se lo creyó. "Le dije no me lo creía, que me enseñara el cadáver. Me respondió: voy a esconder a la niña y te lo enseño. Él no quería enseñármelo, pero yo le insistí".

El comisario Drasoveanu es el Jeje de Investigaciones Criminales de la policía de Sibiú y coordinó la rápida detención de Dorel Marcu con las autoridades españolas. "El problema ahora es que Dorel no reconoció a su hija y, si si no se consigue identificar a un miembro de la familia de la madre para que cuide de ella, la niña será entregada a un asistente maternal en Rumanía".

Dorel Marcu esta acusado de un delito de homicidio y otro de aborto por lo que puede ser condenado a penas de entre 14 y 23 años de carcel.