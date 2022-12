Satisfacción general en la familia de David Reboredo tras lograr el indulto

Estaba en prisión por intercambiar una cantidad de droga muy pequeña, había dado sobradas muestras de estar rehabilitado y su familia y muchísimas personas anónimas habían pedido su libertad, su indulto.

Edmundo Reboredo, padre de David, ha reconocido a Espejo Público que todavía la felicidad no es total porque el indulto que se le ha concedido es parcial. "Se le ha cambiado de jaula aunque todavía no es de oro". Edmundo ha luchado ante todas las instancias judiciales posibles por lograr que la condena que se le impuso a su hijo sea anulada. David, no solo se ha reinsertado, sino que articipa en varias ONG de ayuda a toxicómanos.