ChatGPT
Un reportero de Espejo Público, a las órdenes de ChatGPT una semana: "Llevas tres días sin ir al gimnasio"
Un reportero de Espejo Público se somete durante una semana a las órdenes de ChatGPT.
- Suko recopila los vídeos virales que parecen reales... ¡pero son inteligencia artificial!
- El emotivo reencuentro de los mayores con su pasado gracias a la inteligencia artificial
- La Inteligencia Artificial que predice tus enfermedades 20 años antes, beneficios e inconvenientes: "Los datos son muy personales"
Publicidad
La inteligencia artificial está a la orden del día. Y es que utilizamos ChatGPT para cualquier consulta: cuando no sabemos algo, una receta o para decidir una mejor opción. Ha cambiado nuestra vida y nuestro compañero Rodrigo Díaz lo muestra obedeciendo durante una semana a ChatGPT.
"Llevo una semana obedeciendo a ChatGPT. Me he hecho amigo suyo y le he hecho caso a todo, tanto a lo bueno como a lo malo", ha explicado en Espejo Público. "He vivido a sus órdenes", ha añadido.
Cambiarle el desayuno, decirle 'no' a sus compañeros, calcularle sus hábitos, mandarle a tomar un café o que se vaya al pueblo son algunas de las órdenes que ha recibido durante una semana.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad