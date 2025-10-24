Antena 3 LogoAntena3
Un reportero de Espejo Público, a las órdenes de ChatGPT una semana: "Llevas tres días sin ir al gimnasio"

Un reportero de Espejo Público se somete durante una semana a las órdenes de ChatGPT.

ChatGPT

Espejo Público
Publicado:

La inteligencia artificial está a la orden del día. Y es que utilizamos ChatGPT para cualquier consulta: cuando no sabemos algo, una receta o para decidir una mejor opción. Ha cambiado nuestra vida y nuestro compañero Rodrigo Díaz lo muestra obedeciendo durante una semana a ChatGPT.

"Llevo una semana obedeciendo a ChatGPT. Me he hecho amigo suyo y le he hecho caso a todo, tanto a lo bueno como a lo malo", ha explicado en Espejo Público. "He vivido a sus órdenes", ha añadido.

Cambiarle el desayuno, decirle 'no' a sus compañeros, calcularle sus hábitos, mandarle a tomar un café o que se vaya al pueblo son algunas de las órdenes que ha recibido durante una semana.

