¿Se rehabilitan los maltratadores?

"Yo pegué a mi mujer. Lo hice física y psicológicamente", confiesa Gabriel en Espejo Público. "Me llevaba muy bien con ella pero había un problema cultural. Ella era musulmana y yo cristiano. Me casé algo coaccionado por su familia y me convertí al islam. Pero cuando empezamos a trabajar fuera de casa hubo una infidelidad por parte de ella hacía mí. No quiero justificar lo que hice, porque lo hice mal. Solo cuento lo que ocurrió", relata Gabriel.

Según su testimonio, Gabriel asegura que nunca volverá a pegar a una mujer aunque reconoce que la solución que él ha visto para evitar las agresiones es no tener más relaciones con mujeres. "He pedido perdón y no quiero poner la mano encima a nadie más", afirma.