Ramón Basterra: "Me parece estremecedor todo y absurdo"

Ramón Basterra, padre de Alfonso, se ha mostrado abatido en una entrevista concedida a Espejo Público tras conocer los primeros datos del sumario que el juez Vázquez Taín ha hecho públicos. Según estos, Alfonso Basterra sería el "cerebro" del crimen de Asunta, mientras que su exmujer, Rosario Porto, la autora material del crimen. "Es increíble y no se qué decir. Me parece estremecedor todo".

El padre de Alfonso, sin embargo, sigue creyendo fírmemente en la inocencia de su hijo y ha pedido tiempo para que la Justicia trabaje, "hay que dejar que la justicia siga haciendo su labor". Al tiempo que ratifica lo incomprensible la acusación. "La unión que había entre padre e hija era impresionante, es absurdo porque la gente no sale a la calle a cazar inocentes".

Ramón Basterra, de 80 años, afirma que "me parece imposible una acción de este tipo, me pierdo, voy a hacer 80 años y mi mente no lo ve claro. Yo creo que mi hijo es inocente, pero claro yo soy su padre".