¿Quién es Pierre Dukan?

Pierre Dukan se inició en el mundo de la dietética hace más de 30 años. Él cuenta que fue después de que un paciente le pidiera ayuda para perder peso con la única condición de que no le privara de la carne. Fue así como el señor Dukan empezó a dar forma a un régimen hiperproteico, en el que, durante las dos primeras fases, solo se ingieren proteínas y algunas verduras.

Pierre Dukan nunca ha ocultado que su especialidad médica no es la dietética. Pero tampoco ha mostrado con qué avales académicos cuenta para presentarse como un experto en nutrición. En su consulta de París, le preguntamos por su titulación médica, que no aparece colgada en ninguna pared, "no, no tengo colgada, quizá con papeles viejos".