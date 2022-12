"Que los futbolistas donen la prima no es una petición, es un reto"

La prima que cada jugador de la selección española recibirá por ganar el Mundial de Brasil es la más alta de cualquiera de los países participantes. 720.000 euros. Si no se alzan con el título, también cobrarán unos destacados premios que van desde 60.000 euros por superar la fase de grupos, a los 360 por llegar a la final. Ante semejantes cifras numerosas voces se han alzado en contra pero ha sido una madre, Elena Alfaro la que ha puesto un fin concreto al destino posible de ese dinero. Que sirva para financiar los menús de comedores escolares.

"Más que una petición es un reto. No hay ningún tipo de exigencia. Si a ellos les pagan esas cifras es porque posiblemente generan mucho más dinero. Ahora hay más 92.000 firmas", dice Elena en Espejo Público. Ella asegura que la petición va dirigida a la Federación Española de Fútbol. "Este reto se lo ponemos no a los jugadores, sino a la Federación y concretamente al departamento de fundaciones que es la que representa los valores del deporte y la solidaridad. No han contestado todavía pero creo que se debe a la premura de tiempo".

"Lo ideal es que creáramos escuela y que todas las selecciones del mundo se tomaran esto como una tradición y donaran este dinero a un fin social. Daríamos una imagen del deporte más cercana. Todos ganaríamos", asegura Elena. Con ese dinero se podrían dar 12.500 menús escolares al mes. "Hasta la defensora del pueblo pidió que se mantuveran abiertos los comedores escolares durante el verano". www.change.org/donadlaprima