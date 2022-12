¿Por qué no me dan una oportunidad?

Mayra es doctora en Psicología. Tiene dos Master y habla perfectamente inglés. Un curriculum que asusta. "Te excluyen por pasarte de formación. Es absurdo", asegura Mayra. Seguir estudiando sigue siendo la mejor opción cuando no se tiene trabajo.

Sara lo sabe bien. Aprovecha el paro para realizar un Master, pero al final, son tantos los jóvenes sobradamente preparados, que el mercado se satura. "Al haber tanta gente cualificada, por qué van a pagar 50.000 euros si pueden conseguir a la gente por 20.000", se lamenta. Sara desde que se licenció en Administracion y Dirección de Empresas, ha trabajado en lo más diversos empleos, "desde dependienta a azafata de promociones".



Ambas forman parte de una generación privilegiada en lo educativo ya que han tenido una formación con la que sus padres no podían ni soñar. Como miles de jóvenes, Sara y Mayra han trabajado en puestos donde sus estudios sirven de poco, pero no se resignan. "Por qué nadie me da una oportunidad, aunque sea de secretaria. A veces necesitas sentirte útil. Pero no tiro la toalla", dice Sara.