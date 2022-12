"Yo qué culpa tengo de ser la madre del cuco"

Los padres de 'el cuco' han hablado en exclusiva para Antena 3. Rosalía y Ángel confiesan que, desde que saltó todo el caso de Marta del Castillo, han vivido una pesadilla. "Nos hemos tenido que cambiar dos veces de domicilio. En la primera casa nos conocían todos y, aunque al principio nos apoyaban, luego les veías murmurar a tus espaldas. la situación se hizo insostenible y nos tuvimos que mudar. Con el segundo domicilio, ocurrió lo mismo".

No quieren mostrar su rostro porque temen que sus problemas crezcan si se les reconoce. "Cuando acudo al juzgado entro temblando", asegura Rosalía. "Te llaman asesina, mala madre, hija de ... y cuando cierras los ojos todos esos gritos se te quedan en la cabeza. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué tengo que llevar una escolta para que no me pase nada? ¿Por qué?.

Ángel, el padrastro de 'el cuco' reconoce las dificultades por las que pasan para encontrar un empleo. "Comencé a trabajar en una cervecería, pero la Policía venía para hacerme preguntas, en lugar de llamarme al juzgado, y los dueños del local me dijeron que no querían problemas y me despidieron".

En cuanto al apodo de 'el cuco', ambos se sorprendieron la primera vez que lo escucharon "No se quién se lo puso. No sabíamos nada. Habría que preguntarles a las nuevas amistades de los amigos de Marta, porque nadie le llamaba nunca así. Incluso él desconocía ese apodo".