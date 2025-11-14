El productor musical Alejandro Abad, sobre la guerra de derechos entre Andy y Lucas: "Claro que puede cantarlas"

La separación de Andy y Lucas ha desencadenado un enfrentamiento público lleno de reproches. Ahora surge un problema con los derechos de las canciones entre ambos. El productor musical Alejandro Abad asegura que Andy puede cantarlas "siempre cuando no se modifique ni la letra ni la melodía".

Sobre cuánto ha podido ganar Lucas con los royalties de las canciones, Abad lo tiene claro. "Una carrera como la de Andy y Lucas, en condiciones normales de gestión, debería permitir vivir bien una o incluso dos vidas con todo lo recaudado a través de conciertos y de derechos de autor", ha explicado.

