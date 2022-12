El presidente de Baleares explica su propuesta de reducir el número de parlamentarios autonómicos

La propuesta del presidente de Baleares tiene como objetivo, según sus propias palabras, ahorrar unos 12 millones de euros al año a las arcas autonómicas. "Si los ciudadanos se han tenido que apretar el cinturón, las empresas e incluso nosotros hemos tenido que reducir presupuesto, lo lógico es que estos cambios también lleguen a la cámara parlamentaria", ha declarado a Espejo Público.

La propuesta de Bauzá consiste en pasar de 59 diputados autonómicoa a 41, 18 menos, lo que supone un 30 por ciento menos. También pretende cambiar el sistema de retribución de los mismos. Esto es, si un parlamentario tiene otro trabajo, solo cobrará dietas por acudir al parlamento y no un sueldo. La medida, que no ha sido bien recibida por el resto de grupos parlamentarios, pretende ahorrar 12 millones de euros al año a las arcas autonómicas. "No debe haber profesionales de la política, sino profesionales en política", ha insistido Bauzá.

"Se puede hacer lo mismo con mucho menos, pero la oposición en Baleares siempre dice no a todo", se defiende José Ramón Bauzá sobre las críticas que esta medida ha recibido de la oposición.