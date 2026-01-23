Antena3
Accidente tren Adamuz

El periodista Manuel Martín, crítico con la gestión del accidente de tren de Adamuz: "Cada día que pasa vemos una muestra más de caos y descoordinación"

Manuel Martín, director de "Vózpópuli" expresa a en Espejo Público su malestar por la gestión de este asunto ante una de las mayores tragedias ferroviarias en nuestro país sumado a la tristeza que la invade por la relación personal que tenía con varios de los fallecidos del accidente.

Noor Ben Yessef
Publicado:

"Estoy consternado desde el pasado domingo" así de tajante muestra su malestar y su crítica el director de "Vozpópuliz" ante la gestión después del accidente. Marín critica el retraso de la ayuda y el caos en la comunicación entre el Centro de Coordinación de Atocha, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del Ministerio de Transporte, de Adif, etc. "Pasa demasiado tiempo hasta que se enteran que hay dos trenes".

"Esto es incomprensible y doloroso"

Manuel Marín

A Manuel el resulta "incomprensible y doloroso" esta descoordinación. Él es onubense, y no solo se muestra así como ciudadano y periodista, también era conocido de varios de los fallecidos en la tragedia. Manuel Marín está indignado con la falta de empatía que considera que tienen desde el Centro de Coordinación de Atocha, cuando la interventora del Alvia le dice que tiene la cabeza ensangrentada: "Algo muy serio está fallando".

El director de "Vozpópuli" ha puesto sobre la mesa los informes y advertencias de SEMAF del mal estado de las vías en ese tramo del accidente. "Cuando ellos, en tan solo una semana, exponen más de medio millar de advertencias y de alertas no se debe a una cuestión anímica", Manuel pone en valor el aviso de los maquinistas, antes y después del trágico accidente.

"Algo muy serio está fallando"

Manuel Marín

Marín expone el derecho de todos a recibir explicaciones por lo que define una "profunda degradación" de la red ferroviaria española.

