El pequeño Nicolás tenía graves problemas económicos, según su propio diario

Fervor religioso y agobio por deudas. Son los dos sentimientos que salpican el diario secreto del pequeño Nicolás. "No te quiero molestar que supongo que estarás trabajando y con líos. Lo primero darte las gracias por el rosario, me sentí protegido, además de haber podido rezar". Es una de las notas del pequeño Nicolás. Notas digitales en su teléfono móvil. Mensajes, en algunos casos, cifrados que no se llegan a enviar. Peticiones de ayuda a la desesperada. "Necesito un favor hasta el miércoles que viene en el que te podré dar los 15 que te debo y los 15 que te pido hoy". Una petición de 30 mil euros, como si de una irrisoria cantidad se tratara, vía whatsapp, y a devolver en cuestión de días. ¿A quién pensaba recurrir el Pequeño Nicolás?. No se trata del empresario Javier Martínez de la Hidalga, con el que contacta para la mediación en la venta de una finca pues el empresario está de viaje tal y como también escribe en su diario. "Necesito ayuda y ya con este tema aguanto hasta Navidad perfectamente. Además te lo podría devolver, porque he hablado con un conocido al que le hice un favor y que se llama Javier Martínez de la Hidalga, que aunque está mal económicamente, tiene tanto que me va a ayudar".

El S.O.S de Francisco Nicolás se recrudece cuando las deudas son mayores. Unas cantidades desorbitadas. "Mi idea de ayer era desorbitada y hoy solo te pido que hagas lo que puedas o mejor dicho lo que consideres. Se supone que hoy tenía que pagarle 1 millón. Hablando con él, me ha dicho que hoy 500 y al final le he convencido para 150 y el resto en enero". ¿Quién es él? ¿A quién le debe un millón de euros el Pequeño Nicolás? ¿Qué ha pasado ahora con esos plazos que se marca el propio Fran?. Problemas económicos que anota Fran con cantidades y personas a las que recurre. "Ya he mandado un mensaje a Francisco Gómez, consejero delegado del Banco Popular. No te quise decir nada, pero es mi tío segundo". ¿Alardea una vez más de contactos?.

"La lección la tengo aprendida pero tengo que llegar bien. Me ha dado una crisis nerviosa antes". Pese a tener una larga lista de contactos es tajante cuando habla de apoyos. "Me siento solo", escribe en su diario el pequeño Nicolás.