Los padres de Asier Lavandera, satisfechos con la resolución del juicio

"Solo queríamos oir la palabra "asesinato" y la hemos oído la resolución de tribunal", asegura Manuel Lavandera, padre del joven muerto a la salida de una discoteca en Lekunberri en enero de 2010. Se han mostrado satisfechos pero son conscientes de que no hay pena en el mundo que pueda compensar la muerte de su hijo. La pena todavía no ha sido confirmada pero oscilará entre los 20 y 30 años de prisión. Por otra parte, la acusación particular ha destacado que el jurado popular ha sido "muy valiente pues ha dicho lo que tenía que decir".

"Portu" el joven responsable del crimen, nunca ha mostrado arrepentimiento por el asesinato, y además, en todo momento, se ha plantado desafiante ante el juez y la sala llegando a decir que "prefería que llorara su madre, a la mía".