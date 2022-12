Un padre recupera a su hija tras cinco años separado de ella

Llevaban cinco largos años separados, cinco años en los que Alfredo ha estado luchando solo en los tribunales mexicanos por recuperar a su hija. Su mujer, la mexicana, Migdalia Cavazos, falleció poco después del secuestro de su hija.

Arrancaron a Ximena de su vida cuando solo tenía dos años y era solo un bebé. Alfredo se ha encontrado con una niña de siete años con la que tan solo le han permitido contacto de cuatro horas semanales en los últimos dos años. Poco tiempo y de mala calidad, porque la familia que secuestró a su hija siempre manipulaba estos encuentros. Alfredo nos cuenta en directo que "Ximena aun está un poco distante, no me tiene la confianza que se le tiene a un padre y rechaza el contacto conmigo. Va a ser un proceso lento el ganarme su confianza, aun es muy pequeña. Es cuestión de tiempo para no hacerle daño".

Cuando su madre, un joven mexicana, Migdalia Cavazos, agonizaba en un hospital de Barcelona a causa de una leucemia, fue su tía materna, Cristina Cavazos, quien secuestró a la niña. Se la llevó a México sin el consentimiento de los padres.

Ahora Alfredo Márquez vive en Parras, México, junto a Ximena. Los abuelos de la niña, cómplices de su secuestro, hacen guardia en la puerta de la casa. La abuela grita, megáfono en mano: “Te quiero mucho Ximena. ¡Ximena asómate hija, asómate! ¡Asómate! Te quiero mucho. Alfredo no quiere que salgas. Chiquita, no te vamos a olvidar. Pero Alfredo no quiere que te veamos. Alfredo no quiere, para que veas la clase de hombre que es. ¿Dónde estás Ximena? No te vamos a abandonar. Te queremos mucho. Te amo”.

El padre de Ximena graba con su móvil el acoso de la familia que ha tenido retenida a su hija. Esto ha ocurrido en 10 ocasiones en los últimos días. Los abuelos llegan a estar hasta tres horas gritando en la puerta de su vivienda. El padre de Ximena ha denunciado estos hechos para que las autoridades mexicanas garanticen su seguridad.