Zoofilia en la Universidad Complutense: "Una cabra violada puede sufrir un trauma de por vida"

Un hombre de 43 años ha sido acusado de agredir sexualmente a una cabra en el hospital universitario de la universidad complutense de Madrid. Fue una alumna la que se encontró con este trabajador de la limpieza agarrando al animal y empujándolo contra la pared.

La cabra, de nombre Clara, llevaba varios días ingresada en este hospital universitario por una infección en las articulaciones. Tras la agresión la cabra empezó a sangrar e inmediatamente después fue examinada por un veterinario. En el interior de la cabra hallaron estructuras compatibles con espermatozoides. Tras un cotejo de ADN se determinó que los restos biológicos coincidía con los del trabajador acusado.

El autor de los hechos es un trabajador de la limpieza que tiene una pequeña discapacidad intelectual. Ha sido detenido acusado de un delito animal. Los alumnos de la Universidad no dan crédito a que este tipo de sucesos hayan tenido lugar en la institución

"En la última reforma del delito de maltrato animal se despenalizó la zoofilia"

Espejo Público ha consultado con la asesoría jurídica del partido animalista PACMA. Eva Ramos, integrante de PACMA, señala que con la reforma que se hizo del delito de maltrato animal se despenalizó la zoofilia. Desde PACMA avisaron al Gobierno pero no lo corrigieron. "Para que un abuso sexual a un animal sea punible tiene que causar al animal una lesión", señala. El acusado de estos hechos se enfrentaría a una pena prevista de 3 a 18 meses de prisión o de 6 a 12 meses. "En caso de que la lesión no requiera tratamiento es una pena de multa de 1 a 2 meses o de trabajo en beneficio a la comunidad", añade. Destaca además que con toda probabilidad este individuo no va a pisar la prisión.

"El daño emocional que se le hace a estos animales es importante"

Fernando forma parte de la asociación Salvando Peludos. Afirma que este tipo de abuso hacia los animales, además de un daño físico les provoca un gran perjuicio emocional. Mantiene que estos animales "son seres sintientes, inteligentes y muy emocionales que sufren traumas que se les pueden quedar de por vida".

Según las estadísticas, los perros son los animales que más frecuentemente sufren este tipo de abusos sexuales. Señala el experto que cuando se dan esos comportamientos el animal puede empezar a "desarrollar conductas sexuales cuando va por la calle de forma compulsiva".