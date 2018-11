Dolores, ha cuidado toda la vida de su nieto después de que el marido de su hija apuñalara y acabara con la vida de la madre. El padre también intentó matar al bebé y le abandonó apuñalado en la cuna, pero consiguió seguir con vida. Dolores intentó renovar el pasaporte de su nieto para que pudiese acudir a un viaje escolar y se enteró de que el asesino de su hija mantenía la patria potestad. Ya ha puesto el caso en manos de los abogados. Asegura que el padre continúa en prisión, no le ha visto desde que entró y el niño no quiere saber nada de él. Si la sentencia no le quitó la patria potestad, el niño tiene que pedir permiso a su padre para cualquier cosa hasta que cumpla los 16 años, salvo que el padre renuncie a ella.