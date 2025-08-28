Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Incendios

Un vecino afectado hace cuentas tras la pérdida de su casa, quemada, y pide desesperado las ayudas: "El Gobierno promete y no da nada"

Vecinos que lo han perdido todo por los incendios que asolan el país este mes de agosto. Hablamos con Clemente, que hace balance de lo que ha perdido y las ayudas económicas que llegarán.

Vecino afectado incendio Galicia

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Clemente es vecino de San Vicente de Leira en Ourense. Ha perdido la casa familiar valorada en 150.000 euros sin asegurar, la han devorado las llamas de uno de los muchos y devastadores incendios que afectan la geografía española. En principio, tendrá 15.000 euros en ayudas. Pero no confía en que ellas ayudas lleguen: "Ahora mi casa, ¿qué valor tiene? El Gobierno promete y no da nada". Se ha mostrado muy enfadado durante la entrevista: "Yo no vivo de la política, vivo de mi sueldo que he trabajado una huerta". Incluso, añade que con 15.000 euros lo único que puede hacer es "rezarle a la Virgen".

La desaparición de los pueblos

Este vecino cree que la situación va a continuar igual a pesar de la gravedad de todo lo ocurrido: "No se van a tomar medidas en hacer cortafuegos, esto va a seguir igual. Aquí parece que les interesa que los pueblos desaparezcan y si el medio rural no funciona a ver de qué van a vivir las capitales".

De políticos "pirómanos"

No quiere saber nada de colores políticos: “Ellos sí que son pirómanos porque ahora en vez de ayudarnos se están tirando piedras uno a otro y eso no puede ser. Tanto el gobierno central como las comunidades autónomas. Aquí había que haber hecho cortafuegos y dejar a los técnicos y al medio rural que son los que saben qué hacer para que no haya fuego. Nosotros podemos cortar ramas secas y no nos deja el Seprona porque está prohibido tocar todo. Queremos todo verde, verde y ahora está negro, negro”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

¿Por qué se cuela la polarización en todo? Hablamos con dos jóvenes sobre la situación política

¿Por qué se cuela la polarización en todo? Hablamos con dos jóvenes sobre la situación política
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Sánchez, lejos de las víctimas

¿Por qué Sánchez no se acercó a las víctimas del fuego, como sí hicieron los Reyes?: "Sánchez entendió que tenía que alejarse"

“Estoy a punto de parar el programa”: la situación límite de Jorge Fernández en La ruleta

“Estoy a punto de parar el programa”: la situación límite de Jorge Fernández en La ruleta

¿Por qué se cuela la polarización en todo? Hablamos con dos jóvenes sobre la situación política

¿Por qué se cuela la polarización en todo? Hablamos con dos jóvenes sobre la situación política

Sopa de lentejas con flan cremoso de queso
Para 4 personas

Joseba Arguiñano prepara un plato original: sopa de lentejas con flan cremoso de queso

Anabel Gil
CORAZÓN

Más Espejo desvela los motivos de la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales y el lugar donde se refugia

"Vaya recetón para arrancar el verano": solomillo de ternera con setas, de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Sabor y sencillez: Arguiñano elabora un solomillo de ternera con setas shimeji

Una receta excelente y a la vez riquísima, con la que sorprenderás a tus invitados.

Vecino afectado incendio Galicia
Incendios

Un vecino afectado hace cuentas tras la pérdida de su casa, quemada, y pide desesperado las ayudas: "El Gobierno promete y no da nada"

Vecinos que lo han perdido todo por los incendios que asolan el país este mes de agosto. Hablamos con Clemente, que hace balance de lo que ha perdido y las ayudas económicas que llegarán.

Eva González

Eva González se enfrenta al reto de adivinar las voces de los coaches de La Voz… ¡y lo supera con nota!

Carlos

Los vecinos de Vallecas, sobre el "¡Odio a los rojos!" de Henry Méndez: "Como venga soy capaz de bajar y tirarle un tomate"

Gonzalo Sarasqueta

Gonzalo Sarasqueta acusa a Marhuenda de hacer una "interpretación sesgada" del reparto de menores migrantes: "Soy migrante y no voto a Pedro Sánchez"

Publicidad