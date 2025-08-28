Incendios
Un vecino afectado hace cuentas tras la pérdida de su casa, quemada, y pide desesperado las ayudas: "El Gobierno promete y no da nada"
Vecinos que lo han perdido todo por los incendios que asolan el país este mes de agosto. Hablamos con Clemente, que hace balance de lo que ha perdido y las ayudas económicas que llegarán.
Clemente es vecino de San Vicente de Leira en Ourense. Ha perdido la casa familiar valorada en 150.000 euros sin asegurar, la han devorado las llamas de uno de los muchos y devastadores incendios que afectan la geografía española. En principio, tendrá 15.000 euros en ayudas. Pero no confía en que ellas ayudas lleguen: "Ahora mi casa, ¿qué valor tiene? El Gobierno promete y no da nada". Se ha mostrado muy enfadado durante la entrevista: "Yo no vivo de la política, vivo de mi sueldo que he trabajado una huerta". Incluso, añade que con 15.000 euros lo único que puede hacer es "rezarle a la Virgen".
La desaparición de los pueblos
Este vecino cree que la situación va a continuar igual a pesar de la gravedad de todo lo ocurrido: "No se van a tomar medidas en hacer cortafuegos, esto va a seguir igual. Aquí parece que les interesa que los pueblos desaparezcan y si el medio rural no funciona a ver de qué van a vivir las capitales".
De políticos "pirómanos"
No quiere saber nada de colores políticos: “Ellos sí que son pirómanos porque ahora en vez de ayudarnos se están tirando piedras uno a otro y eso no puede ser. Tanto el gobierno central como las comunidades autónomas. Aquí había que haber hecho cortafuegos y dejar a los técnicos y al medio rural que son los que saben qué hacer para que no haya fuego. Nosotros podemos cortar ramas secas y no nos deja el Seprona porque está prohibido tocar todo. Queremos todo verde, verde y ahora está negro, negro”.
