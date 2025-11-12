Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Bertín Osborne

El último episodio de la guerra entre Berín Osborne y Gabriela Guillén por su hijo: "No me da ni dinero"

La exclusión de Arian, hijo que tuvieron Gabriela Guillén y Bertín Osborne, de un acto en que se produjo el encuentro familiar del famoso con todos sus hijos - casi -, no ha sentado nada bien a la madre. Sus diferencias por la manutención del pequeño han vuelto a aflorar.

Bertín Osborne

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Un evento benéfico sirvió como punto de reunión entre Bertín Osborne y prácticamente todos sus hijos, con la excepción del más pequeño de todos ellos, Arian, de casi dos años de edad, y al que sus hermanas mayores todavía no conocen.

A Bertín no pareció gustarle una pregunta a cerca de esa ausencia y respondió de esta forma al periodista que se atrevió a realizarla: "No voy a hablar del tema ya, ¿vale chavalín? Así que esas preguntas las dejamos".

En relación a quien fuera una pareja casual de quien hará una gira de despedida de los escenarios en 2026 entre rumores de falta de tirón entre el público, Bertín aseguró que si le preguntaban a Gabriela, "probablemente si le preguntas ahora, estará más contenta".

"No lo ve nunca"

El motivo no era otro que el reciente acuerdo que ambos habrían alcanzado en cuanto a la aportación económica del famoso, para la crianza de su hijo.

Gabriela había manifestado hace algún tiempo su descontento por la actitud y escasa implicación de Bertín, en la vida de Arian. Y pese a ese supuesto acuerdo, la madre volvía a pronunciarse en los mismos términos.

Se quejaba Gabriela de que "no lo ve nunca" e insinuaba que su hijo no solo necesita dinero, dejando caer que ella preferiría que pasara más tiempo con su padre. Aun así expresaba: "No me da ni dinero".

Pilar Vidal y Gema López esclarecían algunos de los términos de la relación entre Bertín y Gabriela, sus acuerdos económicos previos y un supuesto pacto de visitas del padre al niño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Jordi Sevilla en Espejo Público.

Jordi Sevilla, sobre el PSOE de Sánchez: "El resistir a toda costa no es un proyecto de país"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Calendario Franco

El alcalde que reparte calendarios de Franco en un pueblo dividido por el miedo: "¡Para un cargo público son sus huevos los que mandan!"

Martín y Nina Varsavsky

Martin y Nina Varsavsky sobre la derechización de los jóvenes: "Era necesaria"

Los Javis se separan.

Susanna Griso, sobre la ruptura de 'Los Javis': "Hay que superar eso de que las relaciones sean para toda la vida"

Bertín Osborne
Bertín Osborne

El último episodio de la guerra entre Berín Osborne y Gabriela Guillén por su hijo: "No me da ni dinero"

Jordi Sevilla en Espejo Público.
PSOE

Jordi Sevilla, sobre el PSOE de Sánchez: "El resistir a toda costa no es un proyecto de país"

Laura Sánchez
A partir de las 17:00

Laura Sánchez, la modelo española que triunfa internacionalmente, esta tarde en Y ahora Sonsoles

A sus 18 años, Laura Sánchez ya era una modelo internacional. Hoy, su prolífica carrera le ha llevado a conquistar pasarelas y pantallas y a convertirse en embajadora de la diabetes.

¿Renuncia al bote? Dani se conforma con 3.000 euros y ‘decepciona’ a Jorge Fernández
MEJORES MOMENTOS | 12 DE NOVIEMBRE

¿Renuncia al bote? Dani se conforma con 3.000 euros y ‘decepciona’ a Jorge Fernández

El concursante ha tenido claro que no quería arriesgar más y ha preferido pájaro en mano a ciento volando.

¡Infalible! Jorge Fernández desvela uno de sus trucos caseros en La ruleta de la suerte

¡Infalible! Jorge Fernández desvela uno de sus trucos caseros en La ruleta de la suerte

La ruleta de la suerte cumple nuevos sueños este sábado con risas, sorpresas y emociones

La ruleta de la suerte noche cumple nuevos sueños este sábado con risas, sorpresas y emociones

Jorge Fernández, sorprendido por la jugada de Jennifer: “¡Mejor no se puede hacer!”

Jorge Fernández, sorprendido por la jugada de Jennifer: “¡Mejor no se puede hacer!”

Publicidad