El último episodio de la guerra entre Berín Osborne y Gabriela Guillén por su hijo: "No me da ni dinero"

Un evento benéfico sirvió como punto de reunión entre Bertín Osborne y prácticamente todos sus hijos, con la excepción del más pequeño de todos ellos, Arian, de casi dos años de edad, y al que sus hermanas mayores todavía no conocen.

A Bertín no pareció gustarle una pregunta a cerca de esa ausencia y respondió de esta forma al periodista que se atrevió a realizarla: "No voy a hablar del tema ya, ¿vale chavalín? Así que esas preguntas las dejamos".

En relación a quien fuera una pareja casual de quien hará una gira de despedida de los escenarios en 2026 entre rumores de falta de tirón entre el público, Bertín aseguró que si le preguntaban a Gabriela, "probablemente si le preguntas ahora, estará más contenta".

"No lo ve nunca"

El motivo no era otro que el reciente acuerdo que ambos habrían alcanzado en cuanto a la aportación económica del famoso, para la crianza de su hijo.

Gabriela había manifestado hace algún tiempo su descontento por la actitud y escasa implicación de Bertín, en la vida de Arian. Y pese a ese supuesto acuerdo, la madre volvía a pronunciarse en los mismos términos.

Se quejaba Gabriela de que "no lo ve nunca" e insinuaba que su hijo no solo necesita dinero, dejando caer que ella preferiría que pasara más tiempo con su padre. Aun así expresaba: "No me da ni dinero".

Pilar Vidal y Gema López esclarecían algunos de los términos de la relación entre Bertín y Gabriela, sus acuerdos económicos previos y un supuesto pacto de visitas del padre al niño.

