El trabajador de la limpieza detenido por 'violar' a una cabra en la Complutense empujaba al animal contra la pared

La policía ha detenido a un trabajador de limpieza por violar a una cabra. Los hechos han sucedido en el hospital veterinario de la Universidad Complutense de Madrid. Era sábado, a las 9:30 de la mañana. Una alumna de la facultad que estaba haciendo sus prácticas profesionales sorprendió al hombre, de 43 años, en una postura rara. Al ser trabajador del centro, la estudiante lo reconoció al instante, y enseguida dio la voz de alarma.

El empleado empujaba por la parte posterior al mamífero contra la pared, según describió la joven. En una citología practicada a la cabra se encontraron estructuras compatibles con espermatozoides, que las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a él. El presunto agresor se enfrenta a un delito de maltrato animal y se le podría imponer una pena de tres años de prisión. De momento, ya ha sido apartado de su puesto laboral. Por su parte, la cabra, que había ingresado en el centro por una dolencia en una de las articulaciones, sigue en el centro.

¿Cómo actuar ante un caso así?

En plató, las opiniones sobre cómo se debe actuar ante una situación así, han sido muy dispares. Toni Cantó ha sido de los más críticos. "Me parece una animalada gastar estos recursos en una policía que siempre está falta de tiempo y de recursos en un caso como este". Además, ha asegurado que le cuesta tomarse en serio el tema. "¿Y cómo demostrarías que ha sido él?", añadía Gonzalo Miró, que no estaba de acuerdo con sus afirmaciones. Al colaborador le parecen poco los tres años de condena. Lo que ha sucedido "es una auténtica salvajada".

Juan Soto Ivars apoyaba las declaraciones de Cantó. "Me hace gracia que se nos despierte lo moral con una cuestión donde confundimos las violaciones con este acto de zoofilia de un discapacitado en una clínica veterinaria". Incluso, ha llegado a comparar este caso con el maltrato animal en las granjas. A su juicio, "no sé si la palabra que tenemos que usar en este caso es violación". Tanto la opinión de Cantó como la de Ivars han dejado anonadada a Susanna Griso: "Me estáis dejando a cuadro los dos", ha confesado la presentadora.

¿Qué dicen los expertos?

La sexóloga Ana Sierra ha explicado los motivos que generan una situación de este estilo. "Hay factores de socialización que pueden haber llevado a esta persona a cometer esa violación a un animal, que encima estaba enfermo". También influyen factores como un bajo control de los impulsos. "Mucha gente no tiene integrado ese concepto de empatía, entonces prevalece el deseo al respeto animal", ha detallado.

"Yo creo que en este caso habría que evaluar cuál es la situación de esta persona, qué está sucediendo tanto a nivel psicológico como a nivel sexual. Puede ser una persona con una adicción sexual que no puede desarrollar en otras áreas. Y muchas veces, al ser un animal, menospreciamos que sea una violación", ha añadido la experta sobre este nuevo caso de zoofilia.