"Yo no he tocado a la profesora. No me acuerdo si la pegué o no"

En en aula de Málaga se ha vivido un episodio de violencia difícilmente calificable. Vanesa ha sido imputada por agredir a la profesora de su hijo. Según consta en la denuncia, entró en el aula de su hijo, la cogió del pelo y la golpeó contra una mesa. Y todo delante de sus 30 alumnos menores.

Vanesa ha estado en los micrófonos de Espejo Público y ha relatado pormenorizadamente todo lo ocurrido. Asimismo ha denunciado agresiones de la Policía durante el tiempo que ha estado en dependencias policiales. Sin embargo, Vanesa asegura no recordar, si agredió o no a la profesora. "Yo no he tocado a la profesora. No me acuerdo de si la pegué o no, si es así yo la pido perdón".

Según la madre, ha tenido problemas con esta profesora desde hace dos años. "Llevamos dos años pidiendo que cambién a mi hijo de tutora, porque le tiene manía".Vanesa afirma que no es la primera vez que su hijo recibe agresiones de esta profesora. Vanesa ha querido justificarse asegurando que está en tratamiento psiquiátrico.