Susana Díaz, sobre la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont Puigdemont: "Me cuesta ver esa foto"

Como destacaba la periodista Ana Bernal Triviño la del encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont es una escena que ha costado que se produzca un año, debido a las reticencias de unos y la negativa de otros como arma de presión. Finalmente este martes por la tarde en Waterloo se constata lo que parece una reunión con los PGE como trasfondo y que puede ser, según muchos analistas políticos, la antesala a un futuro encuentro con Pedro Sánchez y quien tiene su residencia desde hace años en la ciudad belga.

"Que viene el lobo"

Susana Díaz, senadora del Partido Socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, valoraba en primer lugar la reacción del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quien mandaba una suerte de aviso: "Por muy bronco que se quiera poner, ya para más bronco está Abascal y las encuestas dan lo que dan. Está todo el día: '¡Que viene el lobo, que viene el lobo!', y el lobo lo tiene él al lado".

"Me cuesta ver esa foto"

A propósito de la reunión política de mayor calado de la semana, la expresidenta andaluza se manifestaba de manera clara y contundente. Expresaba la incomodidad que siente al, de momento, imaginar una escena que será real la misma tarde del martes, con los PGE posiblemente en juego: "Pienso de Puigdemont lo mismo que he pensado siempre, que es un fugado de la justicia. Me cuesta ver esa foto".

Al mismo tiempo reconoce que la visión que puede haber en Cataluña, donde el acercamiento político ha traído consigo un evidente cambio a las calles, donde predominaba una altísima tensión acompañada de disturbios: "Comprendo que para Salvador, allí la gente en Cataluña está viviendo esta etapa con más tranquilidad. Las familias ya no tienen la convulsión que tenían el 1 de octubre (de 2017) y a posteriori".

