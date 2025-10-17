Seis mil archivos de pornografía infantil y sus propias hijas grabadas: así actuaba el pederasta detenido dos veces que sigue en libertad

Vecinos del municipio madrileño describen la sensación de vulnerabilidad y miedo: “Me dejas un poco flipando”, comenta una residente. Otra añade: “Es de aquí, es un peligro. Vivo con miedo porque tengo hijos”. Padres que llevan a sus hijos a la piscina municipal temen por la seguridad de los menores y se preguntan cómo la justicia permite que un individuo con indicios tan graves permanezca suelto.

El horror en números

El sospechoso, de 50 años y nacionalidad española, fue registrado por la Policía en junio. En su domicilio se incautaron 6.000 archivos con pornografía infantil, incluyendo material de sus propias hijas y de amigas que acudían a su casa. Las grabaciones se realizaban con cámaras ocultas en el baño y la habitación de las menores, revelando momentos íntimos y vulnerables de las víctimas.

De casa a la piscina

El individuo no se limitó a grabar en su domicilio. Durante años, también colocó cámaras en los vestuarios del polideportivo municipal mientras sus hijas asistían a natación. Vecinos y testigos aseguran que fueron numerosas las menores afectadas y que varios padres denunciaron los hechos ante la escuela de natación, preocupados por la seguridad de sus hijos.

“La escuela de natación tiene cerca de 500 alumnos cada semana y ya hay al menos 13 padres que hablaron con ellos sobre lo que pasaba”, asegura un vecino.

Compartía el material con otros pedófilos

Los investigadores han comprobado que el hombre compartía el material con otros depredadores a través de programas de descargas por internet, ampliando así el alcance del daño y la gravedad de los delitos. La circulación de ese contenido ha dificultado el control judicial y ha multiplicado el impacto sobre las víctimas.

Detenido dos veces, pero libre

A pesar de una segunda detención hace pocos días, el hombre sigue en libertad provisional. La decisión ha causado indignación en el pueblo: “De piedra y que esté libre, una vergüenza”, comenta un vecino. Angel Antonio Herrera y María Martín, colaboradores del programa, cuestionan cómo la ley permite que alguien con indicios tan graves pueda manejar ordenadores y dispositivos mientras sigue suelto.

Voces del barrio: miedo e indignación

Vecinos y padres del municipio muestran preocupación y rabia. Algunos alertan que el sospechoso podría estar en la misma calle que sus hijas y otras niñas del barrio. Toni Cantó, colaborador, subraya que el riesgo persiste mientras el hombre tenga acceso a tecnología y continúe en libertad.

Primeras víctimas: la familia

Las primeras afectadas fueron sus propias hijas y amigas de estas. Según la investigación, una de las menores portaba, sin saberlo, una cámara en su mochila para grabar a otras niñas en los vestuarios del polideportivo, evidenciando la manipulación y explotación de un menor para cometer delitos sexuales.

La justicia y el futuro

Con todo el caso armado, la pregunta que resuena en San Lorenzo del Escorial es la misma: ¿volverá a actuar este depredador infantil? Mientras tanto, los vecinos viven entre la indignación y la preocupación, exigiendo que la justicia actúe para proteger a los menores y garantizar que este tipo de delitos no queden impunes.

