El secretario general del SEMAF detalla la huelga de Maquinistas y critica al ministro Puente por los accidentes de tren: "Fuera de lugar"

Esta misma mañana se informaba que el servicio de Rodalies -cercanías de Cataluña- no se prestaba plenamente debido a la falta de maquinistas: "Se están presentando pero no están conduciendo por distintas razones", decía el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, en la estación de Sans. Los profesionales no consideran suficientes las medidas tomadas tras el accidente ocurrido en la localidad de Gelida, Barcelona, la tarde- noche del martes.

En Espejo Público intervenía el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), Diego Martín, que confirmaba que la razón es que "no se ha cumplido" el procedimiento de reapertura acordado que incluía una supervisión de las líneas "que no se ha hecho", aseguraba.

Considera "fuera de lugar"las declaraciones del ministro de Transportes Óscar Puente, que vinculaba las decisiones de los conductores de trenes catalanes con un afectado "estado anímico".

Próxima huelga general

El fallecimiento de dos compañeros en 48 horas en los graves accidentes de Adamuz, Córdoba, y en Gelida, Barcelona, es el principal motivo del paro general anunciado por los maquinistas para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, que se prevé que deje completamente sin circulación ferroviaria a toda España. Sin embargo Diego Martín subraya que al descarrilamiento del Iryo y posterior choque del Alvia, que han ocasionado la tercera peor tragedia ferroviaria de la historia del país; y el accidente de un tren de Rodalies, que se ha cobrado la vida de un joven maquinista en prácticas; se le ha sumado un tercer descarrilamiento, también en Cataluña.

"Demandamos que si los maquinistas reportamos hechos e informamos de posibles riesgos, que se tomen en cuenta", sentenciaba.

Pasaba el secretario general de SEMAF a analizar las posibles causas del accidente tras la aparición de unas muescas en los 'bogies' de varios trenes que han cubierto el mismo tramo de vía. Confiaba en que las investigaciones pertinentes esclarezcan todo lo ocurrido.

