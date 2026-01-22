El roce entre Rubén Amón y Samanta Villar por las declaraciones de Óscar Puente: "Dudas de un ministro que se ha dedicado a hostigar a la ciudadanía"

Debido al baile de restricciones de velocidades en varios tramos de alta velocidad, establecidas y retiradas unas cuantas veces desde el accidente de Adamuz, el periodista José Peláez consideraba "pésima" la comunicación a nivel gubernamental: "No se puede hacer peor", añadía, respecto al manejo de la crisis desatada por esta tragedia.

Peláez mencionaba "muchos precedentes", como la pandemia de Covid-19, el apagón eléctrico generalizado del 28 de abril de 2025, para sentenciar que existen "varios momentos que nos hacen perder totalmente la credibilidad en este Gobierno".

"Meter sombras aquí es peligroso"

Daba la réplica el maquinista jubilado Eugenio Parreño, que consideraba inoportuno el análisis del periodista: "No podemos hablar así a cuatro días de un accidente de este volumen. Meter sombras aquí es peligroso".

Sin embargo las palabras del exmaquinista provocaban la reacción inmediata del periodista y colaborador habitual de Espejo Público Rubén Amón: "Nos remitimos a la reputación del ministro. ¡Solo faltaba que no tuviéramos dudas de la credibilidad de un ministro que se ha dedicado a hostigar a la ciudadanía a la que hoy se dirige!".

"Yo no me siento hostigado", replicaba Eugenio.

La periodista Samanta Villar intervenía para romper una lanza en favor de la comparecencia del ministro del miércoles, de la que ensalzaba la "precisión" de algunos detalles aportada. Aun así encontraba una mayor crítica por parte de Amón: "¿Y por qué nos impresiona la transparencia? ¡Porque no la ha habido antes!".

