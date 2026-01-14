Rita Maestrte insiste en que se actúe contra Julio Iglesias por las denuncias por agresión sexual: "Existen pruebas e indicios bastante claros"

Las denuncias contra Julio Iglesias parecen haber abierto un nuevo frente en la política de España y los distintos actores intercambian acusaciones. Desde el partido Más Madrid no tardaban en pedir la retirada de la medalla de hijo predilecto de la ciudad a Julio Iglesias, después de que se hicieran públicas las denuncias de agresiones sexuales, contra el artista, de varias mujeres que trabajaron en su casa.

¿Acciones proporcionadas o caza de brujas?

Rita Maestre suscribía las palabras de Manuela Bergerot del martes, que se pronunciaba en favor de retirar a Juli Iglesias la mencionada condecoración. La portavoz de Más Madrid subrayaba que no se trata 'tan solo' de un testimonio de denuncia sino de una investigación periodística que se ha alargad tres años, y exige que se cumpla "lo que el propio reglamento de distinciones honoríficas del Ayuntamiento de Madrid recoge".

"Si hubiéramos sabido, en el momento de conceder esta medalla, estos hechos, no se le habría concedido", expresaba la política madrileña.

Hacía alusión a la investigación de 'el Diario.es', trabajo que ensalzaba al mismo tiempo que afirmaba no comprender "que existan personas que salgan a defender estas conductas".

"Que no nos den lecciones"

Desde el Ayuntamiento de Madrid han rechazado participar de ningún desprestigio de la imagen del cantante, campaña que calificaban caza de brujas, aluden a la presunción de inocencia y que se deje trabajar a la Justicia antes de tomar cartas en el asunto. El alcalde José Luis Martínez- Almeida expresaba lo siguiente: "No tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla a Julio Iglesias, ¿Por qué vamos a hacerlo? Quienes no detectan acosadores y agresores sexuales en el despacho con el que comparten tabique, que no nos den lecciones a los demás de lo que tenemos que hacer".

Una alusión indirecta al caso de Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá con la que reprocharía una doble vara de medir al partido de Rita Maestre, que respondía. Ella rechazaba esas palabras, que aseguraba que eran "de defensa a Julio Iglesias", pronunciadas por Almeida y especialmente por Isabel Díaz Ayuso, que defendía a Julio Iglesias "como si fuera un alcalde del Parido Popular": "Son las mismas palabras que hemos escuchado cuando hay casos que atañen a políticos del Partido Popular".

"¿Qué es la presunción de inocencia?"

Por las alusiones de Rita Maestre a la mesa de Espejo Público, el periodista Javier Caraballointerpelaba a la presunción de inocencia que contempla nuestro Estado de derecho para preguntar a la política por la condena aparentemente impuesta ya desde su formación: "¿Tenemos que prescindir de juicio y condenar a las personas en cuanto son acusadas?". La pregunta da qué pensar por las consecuencias que puede tener a futuro ignorar este principio, más allá de la respuesta de Maestre que distinguía entre las cuestiones legales y el debate público en el que situaría la retirada o no de la medalla, independientemente de la culpabilidad o inocencia de Julio Iglesias.

"Se puede hablar, se puede actuar, y se puede tener prudencia, para no condenar a un inocente", sentenciaba el periodista.

