Rifirrafe entre Juan Lobato y Xavier García Albiol, sobre la okupación: "Me parece que desconoces la realidad que vivimos muchas ciudades"

El Partido Popular de Badalona ha vuelto a levantar la polémica, tras un mensaje que ha dejado su alcalde, Xavier García Albiol, en sus redes sociales tras un nuevo caso de okupación. Textualmente el mensaje decía: "A estos yo los devolvía a patadas a su país, igualito que ellos. Gracias a la colaboración de los vecinos y a los Mossos d'Esquadra, evitaron la okupación. Hola Sánchez Castejón, ¿seguimos pensando que la okupación ilegal es una anécdota menor? Ya ves la pinta de "vulnerables" que tienen, ¿verdad? La inacción del gobierno de España, es la mejor colaboración de las mafias de okupación".

"Una mezcla de rabia, indignación e impotencia"

El alcalde de Badalona ha estado este martes en Espejo Público para justificarse por las críticas recibidas tras su mensaje en redes sociales, y ha reconocido que: "Es una mezcla de rabia, indignación e impotencia, porque en este país los hechos me están dando la razón. Tienen más protección jurídica los okupas que los propios propietarios o vecinos".

Xavier García Albiolreconoce que "los vecinos están hartos", y ellos desde el Ayuntamiento trabajan evitando la okupación, pero que una vez que los "okupas salen por la puerta", no pueden ser detenidos y "se pueden ir" a ocupar otra puerta de al lado.

"Lo que ocurre en España no ocurre en ningún otro país"

El alcalde ha denunciado en Espejo Público que: "Lo que ocurre en España no ocurre en ningún país de Europa. Me indigna que el Presidente del Gobierno haya dicho que el problema de la okupación es algo anecdótico y que no afecta a la mayoría, cuando sí es así".

"Las okupaciones forman parte de una mafia"

Xavier confirma que los individuos que intentan ocupar la vivienda"forman parte de una mafia de venta de llaves de casas ocupadas", y que el 80% de las ocupaciones ilegales de nuestro país no "son de familias vulnerables", son okupaciones que vienen provocadas por un negocio o mafias de okupación.

Momento de tensión en Espejo Público

Unas palabras que han hecho saltar a Juan Lobato, exsecretario general del PSOE Madrid, quien se encontraba en el plató de Espejo Público, quien le ha dicho: "Institucionalmente no debe ser el mensaje de un alcalde, que alimenta a populismos. Eso es el mayor riesgo que tiene la democracia".

A lo que el alcalde de Badalona responde: "Juan al que le tengo aprecio, me paree que desconoce la realidad que vivimos muchas ciudades. La okupación es un tema de negocio, y más allá de las palabras, lo importante es el problema que viven los propietarios cuando les ocupan su vivienda, o los vecinos que sufren las consecuencias".

