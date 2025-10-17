Caso Koldo- Ábalos
El rifirrafe entre Elisa Beni y Antonio Arráez por el juicio de valor del juez Puente sobre José Luis Ábalos: "Es inapropiado"
El caso Koldo- Ábalos ha tenido una de sus semanas más mediáticas, con el paso por el Tribunal Supremo de ambos investigados. Los dos quedaban nuevamente en libertad con un controvertido auto judicial de por medio.
El auto del magistrado del Tribunal Supremo por el que dejaba de nuevo en libertad a José Luis Ábalos ha tenido repercusiones más allá de la propia decisión. El motivo no ha sido otro más que la valoración que ha hecho el juez Puente sobre su "estupor" por que el exministro pueda seguir siendo parlamentario en el Congreso del os diputados.
El debate sobre los aforamientos y su alcance vuelve a estar sobre la mesa, pero al mismo tiempo el de la pertinencia o no de que el magistrado plasme en el documento su opinión. La revisión de las posiblemente excesivas protecciones de los políticos es una cuestión extendida en la opinión pública y al mismo tiempo la separación de poderes debe ser un principio fundamental.
¿Se excede el juez?
Antonio Arráez, periodista, se ha mostrado muy crítico con el juez Puente. Entiende que el magistrado debería haberse limitado a aplicar las leyes. Iba más allá y advertía que de esta manera habría dado argumentos a Ábalos y a Koldo para pedir su recusación: "Un comentario absolutamente inapropiado de un juez que tiene que ser pulcro porque está investigando", aseveraba.
"El problema del PSOE es que ha tenido tres chorizos en sus despachos"
Apuntalaba su opinión el periodista subrayando que, pese a los indicios de peso que aprecia el magistrado, hasta ese momento los investigados están protegidos por la presunción de inocencia y por muy improbable que parezca: "Imagínate que el juez descubre que Ábalos es inocente".
"El problema del PSOE es que ha tenido tres chorizos en sus despachos", sin embargo considera Arráez que relacionar esos delitos, aún presuntos, con una financiación irregular del Partido Socialista, son palabras mayores: "No creo que Koldo haya trabajado para financiar al PSOE, ha trabajado para financiarse a sí mismo, y eso es lo que se está insinuando".
"Koldo era hasta el guardián de los avales"
La periodista especializada tribunales, Elisa Beni, por el contrario afirmaba que el propio Código Penal "reconoce en los jueces la facultad de plantear reformas legislativas cuando creen que es necesario. Se hace muchas veces".
Ponía en tela de juicio el papel desempeñado por Koldo García en el PSOE, como mano derecha del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Recordaba que en las primarias ganadas por el actual presidente del Gobierno, el exasesor era quien aseguraba las firmas favorables precisamente a Pedro Sánchez.
