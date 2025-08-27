Antena 3 LogoAntena3
Rifirrafe entre Afra Blanco y Pepa Gea, sobre la petición del PSOE de suspender el pleno: "Estamos jugando a hacer un Estado, ¿Cómo te va a parecer bien?"

La periodista de La Razón, Gema Huesca, no entiende "cómo este pleno se suspende y el del 30 de octubre se mantiene".

Afra Blanco

Marta Alarcón
Publicado:

El PSOE ha pedido que el 11 de septiembre se suspenda el pleno del Congreso, para respetar la celebración de la Diada en Cataluña. Una fecha que coincide con el día en el que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, tiene que comparecer ante el juez Peinado por un presunto delito de malversación.

Además, este miércoles Espejo Público desvelaba la noticia de que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, había mandado un escrito al juez para pedir el aplazamiento de la comparecencia de Begoña Gómez, ya que ese mismo día tiene un juicio en Tenerife. Un aplazamiento que ha sido criticado por la oposición.

"Me parece ridículo, de traca"

Las colaboradoras de Espejo Público también han querido opinar sobre esta noticia generando un debate. Por un lado, a Pepa Gea, la periodista de Onda Cero, le parece "ridículo, de traca y para salir de charanga". Pide que alguien se lo explique porque "no le cabe en la cabeza".

"No entiendo por qué ese se mantiene y este se suspende"

Por su parte, la periodista de La Razón, Gema Huesca, ha recordado que: "El 30 de octubre, un día después de la DANA, se celebraba una sesión de control en el Congreso que se suspendió, y un pleno para tratar la renovación de RTVE que se mantuvo con 70 personas fallecidas, no entiendo por qué ese se mantiene y este se suspende, cuando otros años no ha ocurrido".

La activista Afra Blanco, ha opinado que la decisión del PSOE de suspender el pleno del Congreso "nada tiene que ver con Begoña Gómez", básicamente porque ella ha "pedido el aplazamiento" de su comparecencia. Cree que "hay que preguntar al Gobierno" por qué solicita el aplazamiento, y que puede ser porque los partidos o los diputados catalanes, "estarán en Cataluña, no me parece mal".

Momento de tensión

Unas declaraciones que han hecho saltar a Pepa Gea, quien le ha contestado: "Estamos jugando a hacer un Estado, ¿Cómo te va a parecer bien?, si tú te presentas a unas elecciones, sabes cuáles son tus obligaciones".

Afra Blanco

